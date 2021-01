Sans aucun doute Evangelion C’est l’un de ces animes que vous devez voir une fois dans votre vie. Malheureusement, l’œuvre est tellement touchée qu’il est difficile de suivre l’ordre des différentes productions.

En effet, la pièce était initialement un anime qui a été créé en 1995 et devait être terminé avec un budget extrêmement bas. La fin a été refaite à maintes reprises après que le budget a finalement été atteint.

Actuellement, vous pouvez rattraper la diffusion d’Evangelion sur Netflix, les films y sont également disponibles. Une fois que vous savez tout ce qui s’est passé dans cette pièce, il est temps de jeter un œil à Evangelion 3.0 + 1.0, le nouveau film canon.

Khara Inc., la société développant le film Evangelion 3.0 + 1.0, a partagé une affiche officielle du film. Là, la date de sortie initiale prévue pour juin 2020 a été éliminée, laissez simplement le message “ à venir ”.

Dans le même temps, une dernière bande-annonce officielle a été partagée où vous pouvez déjà écouter “One Last Kiss”, par Hikaru utada, le thème principal du film. Le film sera diffusé, pour l’instant, le 23 janvier au Japon. Il n’y a toujours pas de date de sortie dans le reste du monde.

HISTOIRE ET SYNOPSIS OFFICIEL DE “EVANGELION 3.0 + 1.0”

Pour l’instant, il n’y a pas de synopsis officiel de “Evangelion 3.0 + 1.0”, et le studio d’animation avec Hideaki anno Ils n’ont pas donné plus de détails sur l’intrigue du film ou ce qui va se passer pendant celui-ci avec ses personnages.

Sur la page officielle de Evangelion, il y a une «introduction» au film qui se lit comme suit: «Evangelion est enfin terminé. Depuis 2007, la série “Rebuild of Evangelion” a publié trois ouvrages. La sortie en salle de la dernière, la quatrième partie, est décidée.

Quelle est la nature des gens? Pourquoi les gens vivent-ils? Le thème d’Evangelion a un noyau universel qui couvre tous les âges. Shinji, Rei, Asuka et Mari sont des personnages pleins de vitalité que les Evas vont gérer et explorer ce nouveau mode de vie.

Une vision spectaculaire du monde au regard des relations entre les personnes, des ajustements précis dans les détails et des images créées avec les dernières technologies numériques qui apparaîtront les unes après les autres aux côtés des dessins, des couleurs et des expressions sentimentales qui iront droit au cœur.

Le récit unique du réalisateur Hideaki Anno devient une fois de plus addictif. Il reviendra aux origines de l’animation et parlera de la suite de cette histoire qui a débuté en 2012 avec de nouvelles idées et sentiments. Tout le monde appréciera le film, à la fois fans de l’anime de 1995 et adeptes de ce phénomène social qui a réuni artistes et universitaires, la fin de plus de 25 ans depuis la création d’Evangelion. “

Merci à la bande-annonce du film “Evangelion 3.0 + 1.0” qui a été montré dans le Japan Expo 2019, la lutte de Evas sera transféré dans le monde entier et pas seulement à Japon, cette fois NERV l’une des associations les plus célèbres au monde après ce qui s’est passé dans le troisième volet. Qu’arrivera-t-il aux humains? Que feront les pilotes? Pour le moment, des centaines de questions restent sans réponse.

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.