Everton a bouclé sa troisième défaite consécutive et son quatrième match de Premier League sans victoire ce samedi, s’inclinant 1-3 contre Manchester United, qui est revenu à Goodison Park dans un match de la 8e date de la Premier League. Les «caramels» sont toujours en vrille et personne n’a pu arrêter la récession, pas même James Rodríguez, qui a recommencé. En défense, ils continuent les problèmes, bien que le sacrifié Yerry Mina n’ait pas joué.

Être un local a donné à Everton une dose d’attitude, et c’est pourquoi il avait l’air meilleur que son rival dans les premières minutes. Sans grand football, mais avec dynamisme et enthousiasme, ceux menés par Carlo Ancelotti ont réussi à prendre les devants à la 19e minute, grâce à une frappe du Brésilien Bernard.

Mais United, qui était plus ordonné et avait des idées plus claires, n’a pas désespéré et a réussi à égaliser à 25 minutes, grâce au Portugais Bruno Fernandes. Et comme il jouait mieux, Manchester est revenu et est passé: le 1-2 a été joué à nouveau par Fernandes et l’aide de Rashford, pour mettre les Red Devils à 32.

Le tableau d’affichage n’a pas bougé, mais Everton n’avait pas de réelles options de match. Sans James dans un bon moment, les autres collègues n’ont pas non plus trouvé de solutions. À la fin, ils ont poussé, mais ce n’était pas suffisant.