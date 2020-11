James Rodríguez et Marcelo Bielsa n’ont pas eu la chance de se rencontrer. Leeds revient en Premier League après 16 ans et le Colombien vit sa première saison en Angleterre. Et lorsque Bielsa dirigeait le Chili, Rodríguez n’était que dans l’équipe nationale U20, disputant la Coupe du monde pour la catégorie dans son pays.

Il a fallu attendre 2020 de la pandémie pour les voir entrer en collision. C’est un fait qu’à ce stade l’Argentin en sait plus que le Colombien et que l’on appréciera ce samedi, à 12h30 (heure colombienne), à ​​Goodison Park.

Le gaucher espère être encore plus influent dans l’attaque de son équipe après les étincelles finales mais inconstantes de la dernière victoire “ bleue ” contre Fulham. Il devra faire face à un désordre clair: il perdra celui qui était son partenaire le jour dernier, Lucas Digne, qui pourrait être absent jusqu’à trois mois.

C’est le grand casse-tête de l’entraîneur Carlo Ancelotti. C’est une absence décisive, car la réalité est que seul James a créé plus d’options de buts dans l’équipe que les Français.

Il existe deux options: Delph et Nkounkou. Le premier est un pari gagnant en défense, ni avec Guardiola ni avec Ancelotti il ​​a montré une facette très offensive et avec le premier, à City, il est monté au milieu de terrain pour faire place à un créatif comme David Silva: des données intéressantes le rôle de James.

Le second, 20 ans, est une meilleure option en attaque pour un groupe vital, avec Richarlison comme fer de lance. Il a déjà fait preuve d’intelligence, de jeu rapide et pointu et d’une bonne passe sur la zone rivale, ce qui contre une équipe qui n’arrête pas d’intensité dans les 90 minutes, comme Leeds, peut être décisif.

Comment soutenir au mieux James? Telle est la question d’Ancelotti dans son élan tactique particulier avec Bielsa. Il a déjà dit ce vendredi que le gaucher ne sera pas classé dans aucune position quand Everton aura le ballon, donc fabriquer cet environnement et faire échapper à James le piège que Leeds lui tendra sera sûrement la clé du match.