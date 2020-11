Patrice Evra C’est une nouvelle et ce n’est pas pour quoi que ce soit lié au football, mais pour sa vie privée. Et c’est que l’ancien joueur français de Manchester United s’est engagé pour le modèle Margaux Alexandra, juste un mois après avoir divorcé de son ex-femme Sandra, avec qui il entretenait une relation de 25 ans. Le Français a succombé aux tentations de l’influenceur, de 14 ans son cadet, et lui a demandé de l’épouser comme il l’a publié sur son compte Instagram.

Nous sommes ensemble depuis plus d’un an, je veux dire depuis que tu as volé mon cœur. Après notre deuxième rencontre, je vous ai dit que vous seriez ma femme pour le reste de ma vie. Je ne peux plus vivre sans toi maintenant, même quand tu es à côté de moi tu me manques! Vous pensiez que j’étais fou quand j’ai demandé votre main trois mois après notre rencontre. Je veux que tous les hommes aiment leurs femmes comme je vous aime », commence Evra dans sa déclaration d’amour.

«C’est tout simplement incroyable, je ne peux pas le décrire, tu es mon univers, mon âme ma paix, Vous me faites réaliser qu’être doux est une force, pas une faiblesse. Je me sens plus en sécurité lorsque vous me tenez la main. Le bonheur est un choix! Je te choisis pour le reste de ma vie mon petit champignon », a ajouté l’ancien footballeur de United.

Mais tout n’est pas rose. Son ex-femme Sandra a parlé publiquement et a explosé contre Evra. Il dit qu’il a découvert qu’il avait une petite amie sur Instagram et qu’il est très dur avec le père de ses enfants: «Patrice Evra est devenu un rat. Il m’a fallu beaucoup de temps pour réaliser à quoi ça ressemble ». De plus, il assure que Patrice Evra lui avait également été infidèle avec Danielle Silvester, le mannequin Playboy Carla Howe et avec le Dr Gabriella Birley.