Luis Enrique fait face à son deuxième examen comme Entraîneur espagnol dans le duel qui mesurera Espagne Oui Allemagne à La Cartuja. Le premier l’a suspendu, pas avec une très mauvaise note, mais il n’a pas atteint cinq. C’était dans le précédent Ligue des Nations, où l’équipe nationale n’a pas pu obtenir trois points, dont elle avait besoin pour assurer la première place, alors qu’il restait encore six à jouer pour être dans la phase finale du tournoi. Et à cette occasion, le processus est similaire à celui-ci. Mettre zéro à un Croatie qui venait d’être finaliste mondial, victoire à Wembley contre Angleterre et panne d’électricité. Les lumières de l’équipe se sont éteintes.

Une défaite contre l’Angleterre à Benito Villamarín dans un match où les Britanniques se sont reposés 0-3, bien que le duel se soit terminé 2-3, et un autre coup sûr contre la Croatie à Zagreb ils ont quitté l’équipe nationale en fonction d’un match nul le dernier jour entre leurs deux rivaux qui n’est jamais venu. Maintenant, la situation se répète, avec une grande différence, cette fois L’Espagne dépend d’elle-même. Gagner sera dans la phase finale de la Société des Nations sans avoir à attendre autre chose.

Regard sur l’euro

Cependant, la route est similaire. Un nul méritoire contre l’Allemagne à Stuttgart, une brillante victoire contre l’Ukraine, une victoire douteuse contre la Suisse à Madrid et encore le désastre. Défaite contre les Ukrainiens à Kiev et match nul contre les Suisses à Bâle. Deux résultats qui ont conduit à l’Espagne de Luis Enrique perdre le leadership. Par conséquent, le duel contre les Allemands est le deuxième examen du technicien. Si l’équipe nationale gagne, l’équipe et l’entraîneur seront renforcés, mais comme les trois points ne sont pas ajoutés, les doutes grandiront avec l’Eurocup en arrière-plan. Ce sera le grand test de l’entraîneur.

Les deux éditions de la Société des Nations peut être considéré comme partiel. L’objectif était de jouer la phase finale, mais si elle n’a pas été réalisée ou réalisée ce ne sera pas dramatique, ce sera différent si dans l’Eurocup qui se tiendra l’été prochain L’Espagne et Luis Enrique ne donnent pas le niveau. Dans une épreuve de première classe, l’équipe devrait à nouveau concourir, ce qu’elle n’a pas fait depuis la Coupe des Confédérations au Brésil en 2013.

Pour tout cela, Luis Enrique contre l’Allemagne à La Cartuja aura un examen que s’il réussit vous donner la tranquillité d’esprit et la confiance dans votre idée pour le vrai grand rendez-vous, qui démarrera, si le coronavirus le souhaite, le 14 juin 2021 à San Mamés contre la Suède.