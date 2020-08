Les bras de Drew sont ponctués de triceps épais

Avez-vous toujours voulu vous entraîner comme un champion de la WWE?

Bien sûr que vous avez, et maintenant vous pouvez. Sport360 a fait équipe avec non autre que l’actuel champion poids lourd de la WWE Drew McIntyre pour vous proposer la séance de gym qui en a fait l’un des spécimens physiques les plus impressionnants du divertissement sportif.

Nous commençons avec les triceps. Pour ceux qui débutent dans le gymnase, il y a une énorme tentation de marteler les biceps – mais si vous voulez vraiment remplir ces manches de chemise, il y a les triceps là où ils en sont.

Préparez-vous pour la brûlure …….

ENTRAÎNEMENT DES TRICEPS DE DREW MCINTYRE

Presse d’établi à prise rapprochée

Répétitions: 10

Ensembles: 3

Repos: 60-90 secondes

Saisissez la barre avec environ quatre pouces entre vos mains.

Gardez vos poignets solides et ne les laissez pas se plier en arrière.

Gardez vos bras près de vous et maintenez une poussée contrôlée de votre sternum.

Allongez-vous juste avant le verrouillage de vos bras, puis revenez avec contrôle.

Triceps Push-Down

Répétitions: 12

Ensembles: 3

Repos: 60-90 secondes

Encore une fois, gardez vos coudes serrés sans évaser.

Le plus important est de créer une connexion esprit-muscle, alors ne poussez pas et ne laissez pas le poids voler – contrôlez chaque répétition.

Trempettes

Répétitions: 15

Ensembles: 3

Repos: 60-90 secondes

Il existe de nombreuses façons de faire des trempettes, selon l’équipement disponible. Si vous utilisez une machine, réglez le poids assisté sur ce qui vous convient pour obtenir une forme correcte et faire tourner les poignées.

Gardez les coudes serrés afin de travailler les triceps sur le bas de votre poitrine et fléchissez en haut de votre représentant lorsque vous êtes complètement étendu.

Vous pouvez également le faire à la maison avec un banc solide et surélever vos pieds, ou ajouter du poids pour faire avancer le mouvement.

Diamond Press-Up

Répétitions: 10

Ensembles: 3

Repos: 60-90 secondes

Adoptez une position de pression, les mains sous le sternum.

Rassemblez vos mains et formez une forme de «diamant» avec vos pouces et vos index

Effectuez une pression comme vous le feriez normalement, les coudes serrés sur le côté.

Complétez-les à genoux si vous débutez.

LES 3 MEILLEURS CONSEILS DE DREW:

– L’échauffement est la partie la plus importante de toute routine. Assurez-vous que vous êtes prêt pour l’entraînement qui vous attend en vous échauffant correctement pour réduire les risques de blessures.

– Ne vous trompez pas. Si vous effectuez tous vos exercices avec une forme stricte, non seulement vous vous améliorerez plus rapidement, mais vous éviterez également les blessures.

– Vous êtes au gymnase pour vous améliorer, pas pour impressionner personne d’autre. Alors faites tout ce qui fonctionne pour vous et ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous entourent.

En savoir plus sur l’application Sport360