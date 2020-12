Heures et canaux. Rivière vs. Arsenal EN DIRECT ce dimanche 27 décembre via Fox Sports Premium et Fanatiz à partir de 19h30 (au Pérou) pour la troisième date du Groupe A (Championship Zone) de la Diego Maradona Cup d’Avellaneda. Suivez la transmission et la narration de la rencontre à partir de 21h30 (heure locale). Regardez le principal incidents du deuil de la MINUTE PAR MINUTE de Depor.com. Devenez également accro aux profils de médias sociaux de River et Arsenal.

Depor.com vous offrira la minute par minute la plus complète de tous les LIVE et LIVE avec les buts, cartons jaunes et rouges, statistiques et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du Boca et ouragan.

En Coupe Diego Maradona, River Plate a battu Huracán la semaine dernière 3-1 à El Palacio. Alors qu’Arsenal est issu d’une défaite par la différence minimale face aux Argentinos Juniors. Nous avons un super match chez Independiente de Avellaneda.

Ce match à Libertadores de América sera le dernier pour River Plate avant d’affronter Boca Juniors dans la zone de championnat. Le Superclásico est prévu le samedi 2 janvier. Après l’affrontement contre l’équipe de Miguel Ángel Russo, les «Millonarios» affronteront les demi-finales de la Copa Libertadores contre Palmeiras du Brésil.

Les centres sud-américains auront lieu à partir de la première semaine de janvier, mais avant ces matchs, ils auront deux matches pour la Coupe Maradona, qui les a également comme protagonistes.

River Plate vs. Arsenal: horaires des matchs

Mexique – 18h30

Pérou – 19h30

Équateur – 19h30

Colombie – 19h30

Bolivie – 20h30

Venezuela – 20h30

Chili – 21h30

Paraguay – 21h30

Argentine – 21h30

Uruguay – 21h30

Brésil – 21h30

Espagne – 1h30 (lundi 28 décembre)

River et Boca, avec les modestes Argentinos Juniors, mènent les positions du groupe A de la phase de champion, dont sortira un finaliste, de sorte que la date qui débutera dimanche et les prochains jours sera déterminante pour les deux équipes les plus populaires, qui le quatrième jour, ils s’affronteront dans la Bombonera.

Même si le club avec la bande rouge vient avec une agitation de plusieurs matchs, l’entraîneur Marcelo Gallardo a décidé de parier dur sur le tournoi argentin, et a commenté que “nous ajoutons des points pour combattre cette Coupe. Vous êtes excité quand il s’agit de ce moment. Lorsque vous arrivez à cette étape, vous voulez être au rendez-vous final.

D’autre part, l’Argentin a admis que la série avec Palmeiras, dans les Libertadores, sera un couple. «Nous avons la série avec Palmeiras en Coupe qui sera un couple mais nous sommes à un pas de la finale. Il faut faire l’effort », a déclaré le directeur technique de 44 ans.

Arsenal de Sarandí, Lors de ses deux précédentes apparitions, il a fait match nul 1-1 avec Boca Juniors et s’est incliné 1-0 aux mains d’Argentinos Juniors. Ceux du «Viaduc» marchent dans la cinquième case, avec une unité.

