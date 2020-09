Il est officiellement temps de commencer à transpirer vos sélections de la semaine 1 de la NFL Survivor Pool 2020. La semaine d’ouverture de cette année nous offre plusieurs options de survivants légitimes, et il n’y a pas d’accord général sur l’équipe qui est la meilleure. Au moins cinq équipes différentes, dont les Ravens, les Chiefs et les 49ers, obtiennent 10% des sélections du public, mais aucune équipe n’est sélectionnée plus de 20% du temps.

Nous analyserons les cinq sélections de survivants et éliminatoires les plus populaires de la semaine 1 en utilisant la “Sainte Trinité” des données de stratégie de sélection des survivants: cotes de victoire, popularité de sélection et valeur future. Au cours des trois dernières années, nos abonnés ont rapporté près de 2,5 millions de dollars de gains de survivants grâce à cette approche basée sur les données.

Conseil de la piscine des survivants de la NFL de la semaine 1: conseils, stratégie pour les choix

Cette analyse devrait couvrir les choix que vous envisagez le plus de faire dans votre groupe de survivants ou d’élimination directe au cours de la semaine 1.

Pour être clair, nous ne disons pas que la première équipe répertoriée, Indianapolis, est le meilleur choix de survivant de la semaine 1 pour votre ou vos groupes spécifiques. Au contraire, nous vous disons simplement qu’Indianapolis est le choix de la semaine 1 le plus populaire parmi les pools de survivants du pays. Nous décomposons ensuite les principaux avantages et inconvénients de potentiellement choisir les Colts et les quatre autres équipes énumérées ci-dessous.

Remarque: Les données référencées ci-dessous étaient à jour mercredi soir et pourraient changer entre l’heure d’affichage et l’heure du coup d’envoi. Notre produit est mis à jour plusieurs fois par jour avec les dernières informations.

Indianapolis Colts (aux Jaguars de Jacksonville)

Popularité de Survivor Pool Pick: 18% (les plus populaires)

Écart de points: -8

Les Colts sont le deuxième favori de la semaine, attirant une équipe de Jacksonville qui semble être en pleine reconstruction dans le premier match. Indianapolis a également gagné en popularité toute la semaine, vous voudrez donc vérifier où elle s’installe finalement. Les Colts étaient le quatrième choix le plus populaire en début de semaine, mais ont grimpé à 18 pour cent de popularité mercredi.

Mais selon les normes «les plus populaires», les Colts ne sont pas très populaires. En fait, cela fait cinq ans que nous n’avons pas vu une semaine sans aucune équipe attirer plus de 20% des choix de survivants du public en une seule semaine avant Thanksgiving.

Bien sûr, il y a une raison pour laquelle les choix du public sont si diversifiés cette semaine, et cela est lié à la valeur future de Kansas City et de Baltimore, dont il est question ci-dessous. De nombreuses entrées semblent sauver les chefs et les corbeaux pour d’autres semaines. Au moment du post, les Colts sont légèrement en avance sur tout le monde comme «l’autre» choix pour ceux qui sauvent ces deux équipes de premier ordre, offrant une sécurité relative sans brûler une tonne de valeur future.

Indianapolis a une certaine valeur future, cependant, avec un calendrier assez facile dans les semaines à venir. Ils ont également des cas d’utilisation à court terme possibles à la fois à la semaine 3 (contre les Jets) et à la semaine 6 (contre Cincinnati) si vous ne les utilisez pas pendant la semaine 1.

Buffalo Bills (contre New York Jets)

Popularité de Survivor Pick: 16%

Écart de points: -6,5

Buffalo, en tant que favori de 6,5 points à domicile contre les Jets, offre un peu moins de sécurité que les Chiefs, les Colts ou les Ravens. Le contrepoint est que Buffalo a beaucoup moins de valeur future, ce qui est un gros plus.

Le calendrier 2020 des Bills est plus équilibré que ce à quoi ils ont été confrontés en 2019, et il devient beaucoup plus difficile après leur ouverture. À part un match de la semaine 17 à domicile contre Miami, qui pourrait être soumis à des motivations d’équipe géniales comme des débutants au repos, la semaine 1 ressemble à l’un des meilleurs endroits pour utiliser Buffalo cette année.

La popularité du choix des Bills est modérément élevée mais pas prohibitive étant donné leurs chances de gagner. Cependant, vous augmentez légèrement le risque d’élimination par rapport à d’autres choix les plus populaires. Donc, quand il s’agit de la décision des projets de loi, il faut prendre un peu plus de risques maintenant pour être en meilleure forme pour les semaines à venir.

Baltimore Ravens (contre Cleveland Browns)

Popularité de Survivor Pick: 15%

Écart de points: -7,5

Baltimore se situe au-dessus de Kansas City en termes de popularité de choix. Les Ravens, qui ont eu une dominante en 2019 avec Lamar Jackson au quart-arrière, devraient reprendre là où ils s’étaient arrêtés et être l’un des meilleurs prétendants en 2020.

En conséquence, les Ravens ont la deuxième valeur future de survie la plus élevée de toutes les équipes. En fait, Kansas City et Baltimore sont tous les deux assez loin devant toutes les autres équipes de la NFL en termes de nombre de semaines futures au cours desquelles ils seront probablement un bon choix de survivants. Nous prévoyons Baltimore comme ayant les cotes de victoire les plus élevées dans pas moins de cinq semaines à venir sur le calendrier 2020.

Pendant ce temps, les chances de victoire des Ravens sont bonnes mais pas significativement différentes de celles des options alternatives cette semaine. Nos modèles leur donnant 74% de chances de battre les Browns, ils se placent sous Kansas City et Indianapolis dans la catégorie sécurité et juste au-dessus de plusieurs autres.

Chiefs de Kansas City (contre Houston Texans)

Popularité de Survivor Pick: 13%

Écart de points: -9,0

Kansas City commence comme le plus grand favori de la semaine 1, mais les champions en titre du Super Bowl ont également la valeur la plus future de toute équipe de la NFL en ce moment.

Il y a 10 autres semaines dans la saison 2020 où nous prévoyons que les Chiefs ont des chances de gagner de 70% ou plus, ce qui en fait un atout formidable à garder disponible dans votre carquois. Nous prévoyons que Kansas City aura des chances de gagner encore plus élevées que cette semaine dans quatre semaines à venir. Cela comprend une séquence de la semaine 8 et de la semaine 9 où ils accueillent les Jets et les Panthers consécutivement et devraient être de grands favoris dans les deux matchs.

La décision d’utiliser Kansas City cette semaine revient principalement à décider s’il vaut mieux les sauver pour une situation, espérons-le plus avantageuse, plus tard dans l’année. Ce n’est pas complètement coupé et sec, cependant. En regardant juste la semaine 1 dans le vide, Kansas City est probablement le meilleur choix de valeur. Les Chiefs sont l’équipe la plus sûre de la semaine 1 et pas très populaire, une combinaison très rare si tôt dans la saison.

Cependant, vous devrez survivre beaucoup plus longtemps que la semaine 1 pour gagner votre pool. Ainsi, la décision se résume à savoir si une autre option est suffisamment proche pour sauver Kansas City pour une situation de valeur encore plus élevée, espérons-le, dans une semaine à venir.

49ers de San Francisco (contre les Cardinals de l’Arizona)

Popularité de Survivor Pick: dix%

Écart de points: -7,0

San Francisco est le cinquième choix de survivants le plus populaire parmi le public cette semaine. Les champions NFC de l’année dernière ont également la cinquième valeur future la plus élevée dans les pools de survivants cette année.

Les 49ers sont une option de sélection raisonnable dans plusieurs semaines à venir et semblent être l’option de sélection la plus sûre à la fois dans la semaine 5 (contre Miami) et dans la semaine 14 (contre Washington). En termes de sécurité relative, les chances de victoire de San Francisco lors de la semaine 1 sont à peu près égales avec Buffalo et derrière les trois autres choix légèrement plus populaires.

Lorsque vous avez deux alternatives (les Bills et les Colts) qui sont également sûres et dont la popularité de sélection est raisonnablement proche, cela constitue un cas plus difficile pour brûler la meilleure valeur future de San Francisco aussi tôt.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, chaque choix possible de survivant de la semaine 1 de la NFL a une valeur attendue et une valeur future qui lui sont associées, et ces valeurs peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques de votre piscine.

Il faut beaucoup de données et de calculs pour déterminer quel choix (ou combinaison de choix, si vous jouez plusieurs entrées) donne le plus grand coup de pouce à vos gains attendus dans le pool de survivants, c’est pourquoi nous avons passé des années à créer notre produit NFL Survivor Picks. .

Vous répondez à quelques questions sur la taille et les règles de votre pool, et il fournit des recommandations de sélection personnalisées pour votre pool en utilisant les dernières données de match, les cotes du marché des paris et les tendances de sélection du public. Il suit les choix que vous avez déjà effectués avec chacune de vos entrées et vous recommande même de diviser vos choix pour un maximum de 30 entrées différentes dans un mélange d’équipes.

Nous vous invitons à l’essayer et bonne chance dans vos piscines de survivants cette semaine!

Si vous souhaitez approfondir certains sujets spécifiques, vous pouvez également consulter notre guide complet de stratégie de pool de survivants, où vous pouvez en apprendre davantage sur des choses comme la valeur attendue, la valeur future, les différentes variations des règles du pool de survivants et comment jouer à plusieurs entrées.