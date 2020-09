La première semaine des survivants de la NFL a été marquée par un carnage, les Colts, les Eagles et les 49ers étant tous des choix populaires qui se sont tout de suite bouleversés. Si vous avez avancé, cependant, cela signifie moins d’adversaires survivants à affronter lors de la semaine 2, car environ 40% des entrées du pool de survivants dans tout le pays ont été éliminées la semaine dernière. Il y a beaucoup d’options de choix intéressantes dans la semaine 2, mais faire le bon choix stratégique peut vous préparer à une course profonde dans votre piscine à élimination directe cette saison.

Dans cet article, nous analyserons les cinq sélections de survivants et d’éliminations les plus populaires de la semaine 2 à l’aide de la “Sainte Trinité” des données de stratégie de sélection des survivants: cotes de victoire, popularité de sélection et valeur future. Au cours des trois dernières années, nos abonnés ont rapporté près de 2,5 millions de dollars de gains de survivants grâce à cette approche basée sur les données.

PLUS DE CLASSEMENTS D’ÉQUIPE: Conseils de piscine Pick ’em

Comme toujours, cette analyse vous est présentée par TeamRankings, le seul site qui propose des choix personnalisés qui maximisent votre avantage dans les pools de football. Découvrez leurs choix de piscine de survivants de la NFL, leurs choix de football et leurs choix de paris NFL.

OBTENEZ DES PHOTOS MAINTENANT: Choix GRATUITS pour votre pool de survivants NFL

Conseil de la piscine des survivants de la NFL de la semaine 2: conseils, stratégie

Ci-dessous, nous analysons les cinq choix de survivants les plus populaires de la semaine 2, nous devons souligner que cette analyse devrait couvrir les choix que vous envisagez le plus de faire dans votre groupe de survivants ou à élimination directe cette semaine.

Pour être clair, nous ne disons pas que la première équipe répertoriée, San Francisco, est le meilleur choix de survivant de la semaine 2 pour votre ou vos groupes spécifiques. Au contraire, nous vous disons simplement que les 49ers sont le choix de la semaine 2 le plus populaire dans les pools de survivants du pays. Nous décomposons ensuite les principaux avantages et inconvénients de leur sélection potentielle.

Pour obtenir nos recommandations de sélection spécifiques, passez simplement à notre produit NFL Survivor Picks. En utilisant la fonction My Pool Picks, vous nous dites certaines choses sur votre (vos) pool (s), puis le produit vous montre quels choix de la semaine 2 vous donnent les meilleures chances de gagner du terrain sur vos adversaires.

Remarque: Les données référencées ci-dessous étaient à jour mercredi soir et pourraient changer entre l’heure d’affichage et l’heure du coup d’envoi. Notre produit est mis à jour plusieurs fois par jour avec les dernières informations.

San Francisco 49ers (chez NY Jets)

Popularité de Survivor Pick: 19% (choix le plus populaire)

Écart de points: -7

Les 49ers ont perdu à domicile la semaine dernière et sont maintenant le choix de survivant le plus populaire de la semaine 2. C’est à quel point le public veut s’opposer aux lamentables Jets, qui joueront désormais sans RB Le’Veon Bell.

San Francisco, cependant, n’est pas le plus grand favori de la semaine. Quatre autres équipes ont un plus grand écart de points. Étant donné qu’ils ont également une bonne valeur future, la proposition de valeur pour l’utilisation des 49ers cette semaine avec une popularité relativement élevée et de bonnes chances de gagner (mais pas les meilleures) n’est pas si bonne.

Titans du Tennessee (contre Jaguars de Jacksonville)

Popularité de Survivor Pick: 15%

Écart de points: -9

Le Tennessee, qui accueille Jacksonville, est à égalité avec Tampa Bay pour le plus grand écart de points de la semaine. Les Titans n’ont également qu’une valeur future modeste, et certaines des autres semaines potentielles pour les utiliser arrivent en retard (semaines 13-15: Cleveland, à Jacksonville, Detroit).

Donc, ils sont une considération décente avec une popularité modeste pour l’équipe proche du sommet en termes de cotes de victoire. Le fait qu’ils soient le meilleur choix pour vous, cependant, peut dépendre de nombreux autres facteurs, tels que la taille et les règles de votre piscine.

CLASSEMENT DE LA SEMAINE 2 FANTASY PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Packers de Green Bay (contre les Lions de Detroit)

Popularité de Survivor Pick: 12%

Écart de points: -6

Green Bay a semblé très impressionnant lors de la semaine 1, remportant une victoire au Minnesota tout en marquant plus de 40 points et en gagnant plus de 500 verges. Détroit, quant à lui, a pris une grosse avance au quatrième quart et a perdu à la manière des Lions. Détroit a également des problèmes de blessures potentielles lors de la deuxième semaine.

Tous ces facteurs sont de notoriété publique, cependant, et Green Bay a été établi comme un favori à six points sur les marchés des paris. Pendant ce temps, le public est lourd sur les Packers par rapport à leurs chances de victoire objectives, les choisissant 12 pour cent du temps dans les pools de survivants.

Green Bay a également une valeur future et ressemble à l’une des options les plus sûres de la semaine 10 lorsqu’elle accueille Jacksonville.

Tampa Bay Buccaneers (contre les Panthers de la Caroline)

Popularité de Survivor Pick: 11%

Écart de points: -9

Les Bucs rejoignent les Titans en tant que plus grand favori de la semaine. Tampa Bay n’a pas semblé très impressionnant la semaine dernière contre les Saints, Tom Brady ayant lancé deux interceptions à ses débuts à Tampa. Donc, celui-ci se résume à savoir si vous faites confiance aux chances de gagner objectif ou si vous refusez de les croire après les mauvais débuts de Brady.

En ce qui concerne la valeur future, Tampa Bay a une valeur modérée dans les semaines à venir. Cependant, la semaine 2 est la seule semaine au cours de laquelle les Bucs prévoient actuellement des chances de victoire de plus de 70%. Ils pourraient potentiellement servir d’option secondaire ou contrariante à la semaine 8 (chez les Giants) ou à la semaine 10 (lors du match revanche contre les Panthers).

Chiefs de Kansas City (aux Chargers de Los Angeles)

Popularité de Survivor Pick: 8%

Écart de points: -8,5

Comme nous l’avons noté dans notre analyse des survivants de pré-saison de la saison 2020, décider quand utiliser Kansas City sera une considération stratégique clé dans les pools de survivants 2020. Les Chiefs seront une bonne option dans la plupart des semaines, y compris celle-ci, où ils sont juste légèrement derrière Tampa Bay et Tennessee en termes d’avoir le plus grand écart de points de la semaine.

Parce que vous ne pouvez utiliser les chefs qu’une seule fois, vous devez décider quelle semaine est la meilleure pour les employer comme choix. Plus vous pouvez attendre une meilleure semaine pendant que d’autres les utilisent, plus leur valeur sera élevée dans une semaine à venir lorsque de nombreuses entrées ne pourront pas les sélectionner.

Les sélections de football des classements d’équipe:

Choix de piscine de survivant | Pick ’em Pool Picks | Choix de paris NFL

Obtenez notre sélection de survivant de la semaine 2 pour votre piscine!

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, chaque choix possible de survivant de la semaine 2 de la NFL a une valeur attendue et une valeur future qui lui sont associées, et ces valeurs peuvent varier considérablement en fonction des caractéristiques de votre piscine.

Il faut beaucoup de données et de calculs pour déterminer quel choix (ou combinaison de choix, si vous jouez plusieurs entrées) donne le plus grand coup de pouce à vos gains attendus dans le pool de survivants, c’est pourquoi nous avons passé des années à créer notre produit NFL Survivor Picks. .

Vous répondez à quelques questions sur la taille et les règles de votre pool, et il fournit des recommandations de sélection personnalisées pour votre pool en utilisant les dernières données de match, les cotes du marché des paris et les tendances de sélection du public. Il suit les choix que vous avez déjà effectués avec chacune de vos entrées et vous recommande même de diviser vos choix pour un maximum de 30 entrées différentes dans un mélange d’équipes.

Nous vous invitons à l’essayer et bonne chance dans vos piscines de survivants cette semaine!

OBTENEZ DES PHOTOS MAINTENANT: Choix GRATUITS pour votre pool de survivants NFL

Si vous souhaitez approfondir certains sujets spécifiques, vous pouvez également consulter notre guide complet de stratégie de pool de survivants, où vous pouvez en apprendre davantage sur des choses comme la valeur attendue, la valeur future, les différentes variations des règles du pool de survivants et comment jouer à plusieurs entrées.