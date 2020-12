Pour une nouvelle date pour la Coupe Diego Maradona, River a battu Huracán 3-1 au Parque Patricios et a ajouté trois points clés pour grimper au sommet du groupe A de la phase de champion avec Boca et Argentinos Juniors.

Matías Suárez et Nicolás De La Cruz (2) ils ont marqué les buts du Millionnaire, tandis qu’Andrés Chávez a escompté un penalty, dans un match qui a suscité de nombreuses controverses et qui a fait parler les gens à plusieurs reprises. L’une des pièces les plus discutées était l’expulsion de Paulo Diaz.

Quand il ne restait plus grand-chose pour la clôture de la réunion, le Chilien a trop protesté en une seule pièce, a vu le deuxième jaune et a été expulsé. All River a affirmé à l’arbitre Germán Delfino que ce jeu n’était pas pour l’expulsion.

Une fois le match terminé, Marcelo Gallardo a approché Delfino et l’arbitre a expliqué pourquoi il avait décidé de renvoyer le défenseur: “Ce n’était pas pour insulte. Celui qui l’a pris par la jambe me proteste, puis je lui ai donné la chance de se repentir, et je le réprimande …“.

De cette manière, Díaz a vu deux cartons jaunes et a été expulsé. Gallardo n’a pas aimé l’expulsion et est allé demander une explication à Delfino. Tout semble indiquer que la conversation s’est poursuivie dans le tunnel.