Il Leeds de Marcelo Bielsa a reçu une victoire surprise 6-2 aux mains de Manchester United pour la Premier League. Après la rencontre, le directeur technique argentin a expliqué la raison du renflement de la défaite.

“Nous avions des options similaires en première mi-temps et nous ne les avons pas converties. Nos options étaient élaborées et nous avons dû les construire dans le champ rival. Et les leurs étaient les fois où nous avons perdu le ballon et passé de l’arrière vers l’avant”, analysé.

En ce sens, la «Loco» a exprimé: «Nos retours ont été plus lents que leurs transitions et cela est lié au fait que lorsque nous ne pouvions pas terminer les attaques, il nous était difficile de revenir au rythme approprié.

“Bien sûr, c’est très douloureux”, a-t-il défini Bielsa. “Si le rival impose sa façon de jouer, c’est parce que l’entraîneur rival n’a pas pu la neutraliser”, a-t-il ajouté.

Nous n’abandonnerons pas notre façon de jouer

Après la première mi-temps, alors qu’il perdait 4-1, Bielsa a tenté de changer le développement du jeu avec les revenus de Jamie Shackleton et Pascal Struijk. “Nous perdions par une petite différence et je voulais former une paire d’avions plus combative ou en récupération”, a-t-il expliqué.

Finalement, Bielsa a précisé que cette victoire ne changera pas. “Est-ce que le résultat vous fait réfléchir à la façon dont vous affrontez les matchs?”, Ont-ils demandé. Et il a répondu: “Non.” En ce sens, il a soutenu: “Nous allons corriger ce qui ne va pas et maintenir ce qui est juste. Mais nous n’allons pas abandonner notre façon de jouer.”