17h23: L’une des attractions de la course d’aujourd’hui sera de voir si George Russell, qui arrive deuxième, peut se battre pour la victoire. Carlos Sainz n’avait aucun doute à ce sujet: «Je ne doute pas que vous puissiez gagner la course en faisant vos débuts, si c’est avec cette Mercedes. Avec une sécurité totale ».

17h19: Aujourd’hui, on sait aussi que Grosjean ne sera pas au prochain grand prix: “Pour ma santé et ma sécurité, il vaut mieux ne pas prendre le risque de courir à Abu Dhabi». “C’est l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais évidemment l’une des plus sages “, a ajouté le pilote de 34 ans, disant au revoir à la Formule 1.

17h14: Mick Schumacher, qui courra à Haas la saison prochaine, a été proclamé aujourd’hui champion du monde de Formule 2 à Sakhir.

17h10: Bonjour et bienvenue dans la narration en direct du Grand Prix de Formule 1 de Sakhir 2020 sur OKDIARIO!

Avec Lewis Hamilton tombe après avoir été positif pour le coronavirus; Bottas, Russell Oui Verstappen, qui prendra le départ du Grand Prix de Sakhir respectivement premier, deuxième et troisième, cherchera à remporter la victoire à Bahreïn. Dans le cas de Valtteri Bottas, il veut le faire devant un George Russell qui a remplacé Hamilton chez Mercedes et qui a signé le meilleur temps en essais libres 1 et 2. Russell, pour sa part, veut montrer qu’il peut avoir une place dans l’équipe allemande en 2022; tandis que Max Verstappen, dans la lutte pour le dauphin qu’il maintient avec Bottas, veut se réaffirmer comme la principale alternative à Lewis Hamilton dans le gril. En ce qui concerne Carlos Sainz, commencera la course en huitième position.

Avec une McLaren qui ne termine pas bien à Sakhir, le madrilène a reconnu avoir tiré “méfaits et astuces«Se classer dans le top dix. Après les derniers retours dans lesquels il a joué, il reste à voir si Carlos Sainz est en mesure d’améliorer sa position de départ à Bahreïn pendant la course. Pour le moment, cela semble déjà être une réussite qu’il soit huitième si l’on tient compte du fait que son coéquipier Lando Norris, le fera quinzième.

Il est à noter qu’avec deux courses à disputer en Coupe du monde, McLaren doit défendre une avance de deux points sur Racing Point pour terminer troisième de la Coupe du monde des constructeurs. Les pilotes de l’équipe rose, Sergio Perez Oui Promenade, sera respectivement cinquième et dixième. Devant de Carlos Sainz Le Grand Prix de Sakhir commencera Ricciardo avec sa Renault et derrière l’espagnol sera Pierre Gasly cavec l’Alpha Tauri, Leclerc, qui sera le coéquipier de Carlos Sainz la saison prochaine chez Ferrari, partira quatrième à Bahreïn devant Sergio Pérez et Kvyat.