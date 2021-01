Romain Grosjean Il a vécu l’un des moments les plus compliqués de sa vie le 29 novembre, lors du Grand Prix de Bahreïn. Le pilote de F1 il a subi un accident choquant qui lui a causé de multiples blessures et brûlures, car il a été enveloppé dans une boule de feu après avoir quitté la voiture qu’il conduisait.

Un mois et demi après la scène terrifiante, le Français se remet lentement des coups subis aux chevilles et aux pieds. Mais surtout des brûlures sur sa main gauche. En fait, ce mardi, il a partagé quelques images sur Instagram pour montrer comment cette partie de son corps a été.

«Mes mains sont de retour et Petrus (son chat) n’est pas trop triste à ce sujet! Ce n’est pas encore joli, alors ne faites pas glisser votre doigt vers la droite si vous n’en avez pas envie », a prévenu le pilote de 34 ans qui apparaît avec son animal de compagnie dans la première carte postale et dans la seconde, comme il l’a dit, il a montré sa main gauche avec blessures sur le chemin de la guérison.

La main droite n’a pas de séquelles significatives, mais l’autre est toujours en rééducation. De plus, les fans de Grosjean l’ont encouragé dans les commentaires du post posté sur Instagram. “Je suis heureux de voir que vous vous améliorez” ou “Je suis sûr que vous êtes heureux de les avoir tous les deux même avec les cicatrices”, ont-ils dit.

Romain Grosjean et le mauvais souvenir de l’accident

Cinq jours après le GP de Bahreïn, Romain a accordé une interview à Canal + de France et a raconté tout ce qui s’est passé. Je me souviens de tout. «Je me souviens du coup, et malgré les chiffres choquants de 53G (force d’impact), cela ne me semblait pas si violent. Je me souviens avoir débouclé ma ceinture de sécurité, essayé de sortir de la voiture et ne pas avoir pu le faire parce qu’elle était coincée », a-t-il commencé.

Elle a ajouté: «Je pensais que je pourrais peut-être être à l’envers et qu’ils viendraient après moi sans problème, alors je me suis assis à nouveau. J’ai attendu un peu, j’ai regardé à ma droite et j’ai vu une couleur orange très forte, mais au début je n’ai pas compris ce qui se passait. Puis j’ai réalisé que c’était du feu, j’ai essayé de sortir par la droite, mais je ne pouvais pas; J’ai essayé de sortir par la gauche et moi non plus, alors je me suis assis à nouveau, »Grosjean ferma.

