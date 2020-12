Mis à jour le 12/06/2020 à 14:12

Sergio Perez a écrit un autre des chapitres les plus réussis dans les sports mexicains. Ce dimanche, le ‘Tchèque’ a conquis le GP de Sakhir, l’avant-dernier du Championnat du Monde F1 de cette saison, et a signé sa première victoire dans ce type de compétition.

‘Checo’ a signé son dixième podium en F1 en s’imposant devant le Français Esteban Ocon (Renault) – qui a célébré son premier «tiroir» – et son coéquipier à Racing Point, le Canadien Lance Stroll, qui a terminé la course en troisième position. De cette manière, Pérez a remporté la première victoire du Mexique depuis Pedro Rodríguez au Grand Prix de Belgique 1970, il y a cinquante ans.

L’Australien Daniel Ricciardo (Renault) a terminé cinquième, devant le Thaï Alexander Albon (Red Bull), dans une course folle, sur une piste de trois kilomètres et demi – deux kilomètres plus courte que d’habitude – avec 87 tours et que le Russe Daniil Kvyat (Alpha Tauri) a terminé septième.

Les deux Mercedes, partant de la première ligne, ont coulé en fin de course. Le Finlandais Valtteri Bottas, parti de la pole, a terminé huitième, une place devant l’Anglais George Russell, remplaçant de son compatriote, le déjà septuple champion du monde Lewis Hamilton, absent après avoir été testé positif au coronavirus.

L’Anglais Lando Norris, coéquipier de Sainz chez McLaren, qui a perdu la troisième place du championnat du monde des constructeurs à Racing Point, l’équipe de ‘Tchèque’ Pérez, qui n’a pas pu retenir ses larmes sur le podium après avoir signé l’un des exploits les plus brillants de toute l’histoire du sport mexicain.

Le dernier GP de l’année du F1, Abu Dhabi, se tiendra dimanche prochain sur le circuit de Yas Marina.

