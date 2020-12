Hier après-midi, le canon de départ du premier quart a eu lieu, d’une durée de 30 minutes. Un changement composé de représentants du conseil municipal et de Gijón Atletismo, les organisateurs de la course et les sponsors de la même. Dans le guide étaient José Ramón Tuero (PSOE), Jesús Martínez (Forum) et José Carlos Fernández Sarasola (citoyens). Les athlètes Paula Sánchez, Claudia Junquera et Diego Rea ont assisté à Gijón Athletics. Il ne voulait pas non plus perdre ces premières courses Marcos Peón, plusieurs fois vainqueur du San Silvestre.

Chacun des participants doit parcourir une distance de cinq kilomètres et pour pouvoir le faire, une inscription préalable est nécessaire sur sansilvestregijon.ccnorte.com et le versement de trois euros qui seront entièrement alloués à la cuisine économique. Au moment de l’inscription, il est nécessaire de choisir un rendez-vous car vous souhaitez éviter les foules dans l’enceinte. Les quarts de travail ont commencé hier après-midi et se poursuivront jusqu’au même jour, le 31 décembre, dans les séances de l’après-midi, sauf la semaine dernière, qui peut également se faire le matin. L’objectif est d’atteindre 900 coureurs pendant cette période. Tous ceux qui parcourront les cinq kilomètres recevront le t-shirt commémoratif classique qui cette année porte le slogan «Différent mais unique».

Cette façon particulière de célébrer San Silvestre a du mal à engager les coureurs habituels. N’oubliez pas qu’il y en a plus de 6 000 chaque année. Le processus d’inscription précédent semble être un obstacle, même si les organisateurs ont vérifié que les équipes les plus proches du 31e sont celles avec la plus forte demande et qu’ils sont sûrs que ce dernier jour de l’année sera complet.

Ceux qui ont l’habitude de dire au revoir à l’année en cours peuvent également opter pour une formule virtuelle, qui dans ce cas est sponsorisée par EDP, sponsor régulier de San Silvestre lui-même ou du semi-marathon de Gijón. Dans ce cas, l’inscription sur www.lasansilvestre.com est de 10 euros et les participants pourront emprunter différents itinéraires puis télécharger les heures de leur inscription dans une application préalablement téléchargée sur leur téléphone mobile.