Des centaines (voire des milliers) d’utilisateurs de Facebook Ils ne pouvaient s’empêcher de ressentir de la tendresse pour un bébé éléphant, qui a joué dans une situation plutôt frappante dans ce qui serait une réserve naturelle.

Cela commence par nous montrer le mammifère debout à côté d’une route vers effectuer des mouvements quelque peu erratiques sur le sol.

Quelques instants plus tard, on observe comment la mère de l’animal passe à côté d’elle complètement calme, l’ignorant.

Après qu’un autre membre de son groupe ne lui ait prêté aucune attention non plus, le bébé choisit de se lever et d’aller à l’endroit où se trouvent sa mère et cet autre éléphant.

#Viral Baby Elephant jette sa colère de maman; C’est la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui pic.twitter.com/fKX8g7hmvt – CanalTVC (@canaltvcmx) 2 décembre 2020

“Ce petit garçon est vaniteux”, “Vous pouvez dire qu’il veut attirer l’attention” et “Il fait une crise de colère, comme s’il était un jeune humain”, ont été les commentaires d’utilisateurs de Facebook.

