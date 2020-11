Mis à jour le 11/05/2020 à 23:09 PM

On avait fait attendre et on peut enfin avoir le fameux “mode sombre”. Facebook, le réseau social le plus célèbre au monde, a été mis à jour ces dernières heures et le «mode sombre» peut désormais être activé officiellement et sans aucune sorte de trucs ou de hacks. Comment ça se fait? Vous n’avez pas besoin d’être un testeur bêta pour cela.

Bien que cette option puisse déjà être effectuée à partir de l’ordinateur ou du PC et même dans la version Lite de Facebook, il n’avait pas encore atteint l’application officielle, la même que la plupart des appareils mobiles.

REGARDEZ: Comment obtenir le nouveau logo Facebook Messenger

Cette nouvelle option vous aidera non seulement à améliorer votre cadre de vision, mais elle évitera également la fatigue visuelle et évitera de vider davantage la batterie de votre appareil, ce dernier en transformant certains pixels de votre écran en noir.

Comment activer le “mode sombre” ou le “thème sombre” dans Facebook? Pour ce faire, vous devez suivre ces étapes afin de ne pas faire d’erreurs.

Après avoir mis à jour Facebook sur votre téléphone portable, ouvrez-le et accédez au bouton avec trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit. De cette façon, vous pouvez trouver le “mode sombre” de Facebook dans l’application. (Photo: Facebook) Faites défiler vers le bas et cliquez sur la section “Paramètres et confidentialité” Après cela, un nouveau menu s’affichera. Dans cette section, vous devriez voir “Mode sombre” (si vous ne le voyez pas, vous devez attendre la mise à jour) Cliquez sur l’option “Activé” pour activer le “mode sombre” de Facebook et c’est tout.

N’oubliez pas que vous devez être patient si la mise à jour Facebook ne vous est pas encore parvenue. N’oubliez pas que, tout comme le «je l’aime», cela se déroulera progressivement dans le reste du monde, à commencer par les États-Unis.

COMMENT ACTIVER LE «MODE DARK» DANS FACEBOOK LITE

Étonnamment Facebook a lancé le “mode sombre” dans son application, mais cette fois, il l’a officiellement et dans sa version stable, bien que pour l’instant il ne soit pas disponible pour la version normale, mais c’est une nouvelle fonctionnalité pour Facebook Lite.

Cette fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Facebook Lite Dans le monde entier. Comment ça se fait? Nous vous donnons toutes les étapes.

Installez la dernière version de Facebook Lite Allez dans le menu des paramètres et faites défiler jusqu’à «Mode sombre» Activez-le et profitez de cette fonction.

Il est à noter que dans certains pays d’Amérique latine, il n’est pas encore mis à jour ou ils ne reçoivent pas la dernière version, ils devront donc attendre un peu plus longtemps pour trouver le “mode sombre” dans Facebook.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Rencontrez Discord, l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR FACEBOOK