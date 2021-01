Mis à jour le 04/01/2021 22h43

Facebook Il a radicalement changé et a déplacé tous vos boutons. Bien que beaucoup n’aiment pas le nouveau design, d’autres se sont déjà habitués à l’utiliser malgré le fait qu’il leur apporte une série de complications en raison du nombre de fonctions que le réseau social a masquées.

Pour les personnes qui doivent publier quotidiennement sur leur page FacebookIl est très différent pour eux de programmer une image sur le téléphone portable que sur l’ordinateur.

REGARDEZ: Voici comment les chats qui disparaissent sur Facebook Messenger sont activés: “mode éphémère”

Bien que dans l’application mobile, la fonction de programmation soit assez limitée, dans l’ordinateur, vous devrez effectuer une série d’étapes qui peuvent vous dérouter ou provoquer une erreur.

C’est pourquoi nous avons préparé un petit tutoriel pour que vous ne manquiez pas de programmer votre vidéo ou image sur Facebook. Bien que vous deviez effectuer une série de clics supplémentaires, il est bon de tous les examiner.

COMMENT PLANIFIER UN POSTE SUR FACEBOOK

La première chose à faire est d’entrer FacebookUne fois cela fait, entrez votre page. Vous pouvez le sélectionner dans la barre latérale droite, là vous devriez aller à “Outils de publication”Lorsque vous faites, cliquez simplement sur “Créer une publication”. C’est la boîte qui doit apparaître pour planifier une publication sur Facebook. (Photo: MAG) Écrivez le contenu ou téléchargez l’image et la vidéo. Cliquez ensuite sur le menu déroulant “Publier” et choisissez “Planifier la publication”A ce moment-là simplement Réglez la date et l’heure où vous voulez que le message soit publié. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur “Programme” et le processus prendra fin.

Votre image ou vidéo apparaîtra à l’heure que vous indiquez sur Facebook. Bien sûr, il ne sera affiché qu’à la date prévue de votre pays, cela signifie que si quelqu’un qui vit en Europe et voit votre publication, une autre sera l’heure.