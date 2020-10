Mis à jour le 28/10/2020 à 18:17

Facebook toujours populaire. Le réseau social le plus célèbre au monde est attrayant non seulement pour lire les actualités, mais aussi pour visionner des vidéos, des photos, etc. Mais il y a quelques jours, le réseau social a décidé de modifier son design pour le PC.

Bien que peu de gens se soient habitués à utiliser ce nouveau design de Facebook sur l’ordinateur, d’autres ne l’aiment tout simplement pas parce que la page est trop lourde ou que l’ouverture de certains messages ou clips prend du temps.

REGARDEZ: Voici comment vous pouvez masquer le “ transfert ” de vos conversations sur Facebook Messenger

Cependant, assez curieusement, il existe déjà une astuce pour revenir à la conception antérieure du réseau social. Nous ne savons pas si c’est un petit écart que les développeurs ont laissé ou c’est simplement une option qu’il vous propose au cas où vous ne pourriez toujours pas vous habituer à la nouvelle plateforme.

Pour retrouver l’ancien design de Facebook, il est nécessaire d’effectuer une série d’étapes qui, en réalité, sont assez faciles à faire:

La première chose que vous devez savoir est que cette astuce fonctionne tant que vous avez une page Facebook. Ensuite, vous devez entrer cette page. Là, sous votre photo de profil et votre nom, vous verrez un onglet qui dit “Revenir au design précédent”. C’est le bouton qui n’apparaît que si vous avez une page Facebook pour revenir au design précédent. (Photo: Facebook) Appuyez dessus et remplissez le sondage. Si vous ne voulez rien dire, cochez simplement “Oui” et cliquez sur “Ignorer”. Enfin, vous verrez que Facebook revient à sa mise en page classique avec toutes les actualités et le flux organisés. Le seul inconvénient est que vous ne pourrez pas activer le “mode sombre”.

Nous ne savons pas si Facebook résoudra cette section à l’avenir, mais pour l’instant, c’est la seule opportunité de ramener ce design avec des fenêtres beaucoup plus symétriques.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Discord, rencontrez l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE