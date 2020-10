Mis à jour le 31/10/2020 à 19:18

Facebook Ce n’est pas seulement la plateforme idéale pour voir des photos et discuter avec nos amis et notre famille, mais aussi pour consommer du contenu qui nous fait réfléchir. Tel est le cas de défi viral qui motive cet article.

REGARDEZ: Quelle est la première chose que vous voyez sur la photo? Votre réponse révélera la face cachée de votre façon d’être

Comme vous l’avez lu avant de saisir la note, il s’agit d’un défi mathématique. De nombreux utilisateurs du site social susmentionné ont tenté de le résoudre pendant plusieurs jours, étant seulement quelques chanceux.

Cela consiste à effectuer une série d’opérations arithmétiques pour arriver à un résultat, en utilisant comme base des images équivalentes à des nombres différents.

Testez-vous dès maintenant! (Photo: Soy502)

Vous l’avez? Si tel est le cas, nous devons vous féliciter. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, peu d’utilisateurs de Facebook ceux qui ont atteint la solution.

Sinon, soyez prudent. Ce sont les valeurs: le virus est égal à 10, le lavage des mains est de 2, la maison est de 3,5 et la distance sociale est de 4,5. Le résultat est 0.

Ceci est le graphique du résultat. (Photo: Soy502)

