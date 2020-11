Mis à jour le 10/11/2020 à 22:17

Aimez-vous le nouveau design de Facebook Messenger? Il y a quelques jours, plusieurs ont reçu une mise à jour sur le chat le plus célèbre du réseau social de Mark Zuckerberg. Cela ressemble beaucoup à Instagram et, en outre, il est conforme à une série de caractéristiques fusionnées afin que les deux se complètent lorsque vous parlez avec quelqu’un.

Parmi certaines nouveautés, citons les Selfie Stickers, la modification des couleurs du chat, les réactions avec des emojis personnalisés et ce que beaucoup se demandent, le “Mode éphémère”. Pourquoi est-ce?

le “Mode éphémère” de Facebook Messenger vous permet d’envoyer un message à n’importe qui. Mais contrairement aux chats traditionnels, lorsque vous terminez une conversation avec quelqu’un, fermez la fenêtre, tout ce qui est écrit disparaîtra comme par magie.

Cela remplace les messages autodestructeurs que très peu de gens utilisaient. Comment activer le “mode éphémère”? Eh bien, c’est assez simple:

La première chose que vous devez faire est de mettre à jour Facebook Messenger avec la version la plus récente. Une fois que vous avez téléchargé la dernière mise à jour, connectez-vous à l’application, puis accédez à n’importe quelle conversation que vous avez eue. C’est ainsi que le “mode éphémère” est activé dans Facebook Messenger. (Photo: Mag) À ce moment-là, il vous suffit d’appuyer sur l’écran et de lever le pouce. Facebook Messenger vous demandera si vous souhaitez passer en “mode éphémère”. Lorsque vous répondez “Oui”, un nouveau chat totalement vide s’ouvrira où Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Si vous fermez la fenêtre de chat, toute cette conversation que vous avez eue avec une personne disparaîtra et personne ne saura que vous lui avez parlé.

Il est à noter que le «mode éphémère» de Facebook Messenger Il ne peut pas être utilisé dans des conversations de groupe mais des conversations individuelles.

Comment activer le “mode sombre” dans l’application Facebook

On avait fait attendre et on peut enfin avoir le fameux “mode sombre”. Facebook, le réseau social le plus célèbre au monde, a été mis à jour ces dernières heures et le “mode sombre” peut désormais être activé officiellement et sans aucun type de trucs ou de hacks. Comment ça se fait? Vous n’avez pas besoin d’être un testeur bêta pour cela.

Bien que cette option puisse déjà être effectuée à partir de l’ordinateur ou du PC et même dans la version Lite de Facebook, il n’avait pas encore atteint l’application officielle, la même que la plupart des appareils mobiles.

Cette nouvelle option vous aidera non seulement à améliorer votre cadre de vision, mais elle vous évitera également la fatigue visuelle et évitera de vider davantage la batterie de votre appareil, ce dernier en transformant certains pixels de votre écran en noir.

Comment activer le “mode sombre” ou le “thème sombre” dans Facebook? Pour ce faire, vous devez suivre ces étapes afin de ne pas faire d’erreurs.

Après avoir mis à jour Facebook sur votre téléphone, ouvrez-le et accédez au bouton avec trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit.

