11/11/2020

Enfin, il est venu à l’iPhone! Voulez-vous savoir comment l’avoir en premier? Facebook, le plus grand réseau social au monde, a déjà commencé à activer le “Mode sombre” dans plusieurs appareils Android équipés d’Android 10. Bien que le processus soit assez progressif, les utilisateurs qui ont un terminal iPhone peuvent déjà avoir le soi-disant “Mode sombre”. Comment ça se fait?

Pour commencer, le “Mode sombre” de Facebook Il a la particularité non seulement de changer la couleur en la plus grande application au monde, mais il améliore également les économies d’énergie en désactivant certains pixels de votre écran, ainsi qu’en évitant la fatigue visuelle.

Tandis que Facebook J’étais déjà en train de tester cette nouvelle fonction dans son application Lite, enfin elle peut être utilisée dans l’application principale sans avoir à télécharger des programmes alternatifs.

Si vous avez un iPhone, voici les étapes à suivre pour obtenir le “Mode sombre” immédiatement:

La première chose à faire est de vérifier si vous avez une nouvelle mise à jour de Facebook dans Boutique iOSOuvrez ensuite l’application et accédez aux trois lignes de la barre inférieure. De cette façon, vous pouvez activer le “mode sombre” de Facebook sur votre iPhone. (Photo: Facebook) Ensuite, faites défiler vers le bas et affichez l’onglet “Paramètres et sécurité”. Vous devriez y voir l’alternative qui dit “Mode sombre”. Appuyez dessus Choisissez l’un des modes: il peut être entre toujours activé, «Utiliser les paramètres système» ou ne pas l’utiliser et continuer avec le mode d’effacement. Et prêt.

