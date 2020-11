Mis à jour le 11/11/2020 à 20:34

Jusqu’où un parent est-il capable d’aller pour le bonheur, tranquillité et protection de leurs enfants? le réponses Ils pourraient vous laisser absorbé et en même temps avoir l’impression que vous penseriez – et feriez – la même chose. Eh bien, l’un d’eux a décidé que le premier rendez-vous de sa fille avec Tinder, elle ne pouvait pas être accompagnée par Dieu seul..

Bien que l’on ne sache pas où et quand les événements ont eu lieu, cela pourrait aboutir à un pays d’Amérique latine qui pourrait ne pas être très touché par la pandémie de coronavirus (puisque les personnes montrées dans l’image sont calmes et sans masque).

Mais l’histoire est ce qui nous amène à ce viral. Une jeune femme a rencontré un match de Tinder et ils ont décidé de sortir pour la première fois, se réunissant dans un lieu public pour voir leurs visages en personne pour la première fois. Mais les temps ne sont plus les mêmes qu’avant et la peur s’installe aussi bien chez la jeune femme que chez son père.

Le défi viral qui semble désormais impossible: pouvez-vous trouver les trois paires d’objets qui se répètent?

Défi viral: trouvez les 4 beignets différents du reste de l’image en moins de 30 secondes

Défi viral: l’animal que vous voyez en premier vous révélera quel genre de personne vous êtes

Le père accompagne la date Tinder de sa fille incognito. (Facebook)

Puis, sachant qu’il aurait son premier rendez-vous, ils ont décidé d’aller ensemble – bien que séparés – à la rencontre pour qu’il puisse voir comment tout se passait et, une fois calme et sachant que sa fille n’est pas en danger – du moins notoire -, partir et les laisser couler. .

«Ce père a accompagné sa fille à sa rencontre avec Tinder pour éviter que quelque chose de grave ne lui arrive. L’utilisateur de Twitter «annertega» a partagé l’histoire de son premier rendez-vous via l’application Tinder, et comment son père a décidé de l’accompagner pour éviter que quelque chose de mal ne lui arrive. Au bout de quelques minutes et après avoir constaté que le rendez-vous se passait bien, son père a quitté les lieux », raconte la publication.

L’histoire a été publiée par “El Bolígrafo Político” sur Facebook, partagée près de 600 fois, avec des centaines de commentaires et toutes sortes de réactions d’utilisateurs qui ont été encouragés à répondre à la question: “Le feriez-vous avec vos enfants?”

Qu’as-tu pensé de l’histoire? Ce fut interessant? Eh bien, nous vous disons que nous avons plus de ces notes sur les tendances, des tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales et des défis qui rendront votre après-midi plus divertissant. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

La police des frontières américaine achète des tamales à des marchands mexicains. (TIC Tac)

La police des frontières américaine achète des tamales à des marchands mexicains. (TIC Tac)