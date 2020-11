Dans les réseaux sociaux, vous devez vous occuper du moindre détail. Et sinon qu’ils disent Théo Hernandez, qui est devenu viral ces dernières heures par un surréaliste attrapé. La partie française, qui quitte Milan depuis son arrivée, a promu sur leurs réseaux sociaux la nouvelle PlayStation et FIFA 21, et beaucoup ont remarqué ce qu’il y avait à sa télévision pendant qu’il photographiait …

Et c’est que Theo Hernández et quiconque était à côté de lui dans son salon regardaient sur le petit écran la guerre entre Isabel Pantoja et son fils Kiko Rivera, un conflit sur l’héritage de Paquirri C’est l’actualité quotidienne de la presse rose et cela intéresse aussi l’ancien Atlético ou le Real Madrid.

L’image téléchargée par Theo sur Instagram n’a pas été appréciée dans la photo qu’il a publiée sur Twitter, mais dans l’image qu’il a téléchargée dans une histoire Instagram, vous pouviez voir l’arrière-plan à la télévision. visages d’Isabel Pantoja et Kiko Rivera, quelque chose de très drôle sur les réseaux sociaux. Rapidement, les réseaux ont été remplis de commentaires en plaisantant et la photo est devenue virale, bien que Theo Hernández ne devrait pas s’en soucier beaucoup, car il ne l’a pas supprimée.

Un Theo Hernández qui a également joué sur les couvertures de magazines à potins et d’actualités numériques pour sa relation de longue date avec l’influenceur Adriana Pozueco et son partenaire actuel, l’Italien Zoe Cristofoli, la muse des tatouages qui brûle l’Italie avec ses posados. De plus, lui et son frère Lucas sont de bons amis avec Omar Monte, qui a assisté aux derniers anniversaires des frères Hernández.