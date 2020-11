Mis à jour le 10/11/2020 à 18:23

Les gars de l’automne, avec parmi nous, est l’un des jeux de mode qui a acquis une popularité particulière pendant la détention en raison du coronavirus. Plusieurs streamers profitent de ce jeu en direct et ajoutent des milliers de téléspectateurs.

Pour éviter de perdre des joueurs, la société de développement ajoute constamment de nouveaux contenus. Récemment, le patch de mi-saison a été publié avec une tonne de contenu bonus.

Grâce à cette mise à jour, vous pouvez désormais sélectionner le serveur auquel vous souhaitez accéder. et profitez d’une nouvelle carte appelée Big Fan.

Notes de mise à jour – Fall Guys Update 2.5

Nouveau niveau: Grands fansNouvelles variations tout au long du jeuNouveau système de dénomination pour PCSélecteur de région pour le serveurLes costumes de couronne en vedette vont maintenant apparaître en rotation régulière des magasinsLe sélecteur de spectacle permettra désormais de mettre en file d’attente plusieurs émissions à la fois. Amélioration de la stabilité lors de la lecture en groupe avec des amisNouvelle option de sélection de langue dans Fall GuysLa chance qu’ils touchent les tests a été réduite Ronds médiévaux, correspondance parfaite et étiquette de queueCorrection d’un certain nombre de bugs (passant par des jetons Hex-A-Gone et plus).

N’oubliez pas que Fall Guys est disponible sur PS4 PS Store, sur Xbox One et sur PC via la boutique virtuelle Steam.

🔥 FAN BIG YEET LITTLE 🔥 Nouvelle mise à jour de mi-saison maintenant! Nous avons un nouveau cycle, des tas de variations, des tonnes de corrections, un sélecteur de région, les costumes de couronne en vedette de la saison 1 apparaîtront désormais dans la rotation régulière des magasins … et Lil Yeety! Discussion des notes de mise à jour: https: //t.co/JIgIFiFMll pic.twitter.com/NMtQ1uimk7 – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 10 novembre 2020

