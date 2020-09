Chiefs vs. Texans promet de lancer la saison 2020 de la NFL avec beaucoup de points le jeudi soir. Patrick Mahomes et Deshaun Watson ouvriront la voie, ils sont donc en tête de nos choix pour un seul match FanDuel pour Kansas City contre Houston. Vous pouvez obtenir votre correctif DFS tout de suite lors de la soirée d’ouverture de la saison avec nos conseils de programmation ici.

N’oubliez pas que l’offre de jeu unique de FanDuel est différente des concours Showdown de DraftKings. Il n’y a pas de multiplicateur de salaire pour le spot “MVP” sur FanDuel, même s’il obtient toujours 1,5x points. Il ne vaut donc jamais la peine de payer trop loin à cet endroit – vous voulez obtenir le meilleur buteur du match.

Choix de football du jeudi soir par FanDuel: Chiefs vs Texans

MVP (1,5x points): Patrick Mahomes, chefs (16500 $)

Mahomes sera certainement la sélection MVP la plus populaire pour ce jeu, et pour une bonne raison. Les Chiefs sont favorisés et il a autant d’avantages que n’importe quel joueur de la NFL. Cela ne vaut pas la peine de trop réfléchir à cet endroit – verrouillez Mahomes comme la plupart de vos concurrents le feront, puis battez-les avec vos quatre autres sélections.

FLEX: QB Deshaun Watson, Texans (15 000 $)

Ce n’est jamais une mauvaise idée d’avoir les deux quarts dans l’un de ces concours en un seul match, surtout quand ils sont aussi bons que Mahomes et Watson. Les Chiefs ont permis aux QB de marquer 17 points FD par match l’année dernière, et Watson ne devrait avoir aucun problème à atteindre la barre des 20 et plus.

FLEX: RB Clyde Edwards-Helaire, chefs (12 000 $)

Un RB rookie à ses débuts dans la NFL? Quand il est explosif, un pass-catcher, et dans l’attaque de KC, la réponse est oui. Les Texans ont accordé le sixième plus grand nombre de points FD par match aux demi-offensifs en 2019, donc CEH devrait bien démarrer sa carrière professionnelle et nous aider à participer potentiellement à chaque touché des Chiefs.

FLEX: RB David Johnson, Texans (11500 $)

J’admets que je n’aime pas beaucoup Johnson pour toute cette saison, mais la semaine 1 est aussi saine qu’il le sera jamais et il est aussi un solide pass-catcher. Ce que j’aime le plus chez ces quatre premiers joueurs, c’est que la grande majorité des touchés offensifs de ce jeu (et vous ne pouvez pas jouer les défenses sur FD) proviendra de ce quatuor. Les touchés constituant une si grande partie de la notation fantastique, nous ne devrions pas prendre trop de retard en raison d’autres scores.

FLEX: TE Jordan Akins, Texans (5000 $)

Akins a eu un certain buzz de pré-saison comme cible possible de la zone rouge pour Watson. Parmi toutes les autres options à prix minimum, cela lui donne tellement d’attrait.