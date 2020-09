Lamar Jackson était sûrement un jeu DFS de cash game populaire en 2019 une fois qu’il a prouvé qu’il était quasiment impossible de s’arrêter. Nous n’allons pas loin de ce bien dans la semaine 1 cette année. Avec beaucoup d’inconnues qui entrent dans une saison 2020 inhabituelle, nous prendrons le MVP en titre pour démarrer notre gamme de cash FanDuel du bon pied.

Trouver le meilleur combo plancher-plafond de cash game cette semaine nous a amené à utiliser quelques running backs sous-évalués qui devraient voir des charges de travail stables. Cela verrouille quatre WR de production solide, plus une bonne fin serrée. Cela laisse encore de la place pour jouer l’une des meilleures défenses de l’ardoise.

#1

QB Lamar Jackson, Ravens contre Browns (9400 $)

Dans ma gamme GPP pour cette semaine, mon choix de QB était Tyrod Taylor pour le sol et le plafond fournis par sa capacité de précipitation. Pourquoi ne pas surdimensionner cela dans nos files d’attente avec le MVP en titre? La diversité statistique et les prouesses de Jackson signifiaient qu’il avait rarement eu une mauvaise semaine en 2019. FanDuel s’attend évidemment à ce que Jackson porte un toast à la défense des Browns, car c’est l’unité la moins chère du site pour la semaine 1.

# 2

RB Antonio Gibson, Washington contre Eagles (4600 $)

Ce spot était initialement réservé pour Adrian Peterson, mais il a ensuite été libéré. Le travail anticipé à Washington pourrait prendre quelques semaines, mais Gibson sera impliqué dans l’infraction depuis le début, à la fois en tant que rusher et receveur. Cela lui donne un plancher solide en tant que joueur offensif le moins cher de notre gamme de cash.

# 3

RB Jonathan Taylor, Colts @ Jaguars (5400 $)

Les débuts de Taylor dans la NFL comportent des points d’interrogation qui ne sont peut-être pas habituels pour un jeu de cash game, car nous ne savons pas vraiment comment il partagera son travail avec Marlon Mack. Mais à ce prix, Taylor n’a pas besoin de la charge de travail complète – il n’a besoin que de produire avec environ la moitié des touches RB disponibles contre une défense inférieure à la moyenne.

# 4

WR DJ Moore, Panthers contre Raiders (7100 $)

Moore a été un jeu sûr la plupart de l’année dernière, et c’était avec un jeu terrible de quart-arrière. Teddy Bridgewater n’est peut-être pas le sauveur, mais il est assez bon pour trouver Moore ouvert contre l’une des pires secondes de la ligue.

# 5

WR Tyler Lockett, Seahawks @ Falcons (6800 $)

Lockett est verrouillé en tant que premier receveur des Seahawks, il devrait donc produire grâce à Russell Wilson. Les Falcons ont recruté AJ Terrell de Clemson pour essayer de consolider leur secondaire, mais ils n’ont encore personne de prêt à ralentir Lockett alors qu’il se déplace dans toute la formation.

# 6

WR DJ Chark, Jaguars contre Colts (6600 $)

Chark est sorti de nulle part en 2019, mais il a continué à produire assez souvent pour qu’il semble être une chose sûre en 20. Les meilleurs matchs de Chark sont tous venus avec Gardner Minshew à la barre, ce qui sera également le cas ici lors de la semaine 1. Les Colts ont également accordé le septième plus grand nombre de points fantaisie aux WR l’année dernière, si vous aviez besoin d’une autre raison de jouer à Chark à un prix légèrement avantageux par rapport à Moore et Lockett.

#7

TE Mark Andrews, Ravens contre Browns (7400 $)

Andrews est la pile la plus évidente et la plus sûre avec Jackson. Marquise Brown était trop erratique au second semestre 2019, et dans notre stack de cash game, nous aimerions avoir une forte corrélation entre un QB et un receveur connectés pour au moins un touché. Cela vient du jumelage de Jackson avec Andrews contre une défense des Browns qui était la deuxième pire pour défendre le TE la saison dernière.

# 8

FLEX (WR) Mike Evans, Buccaneers @ Saints (7500 $)

Il y a beaucoup de joueurs de ce jeu qui pourraient vivre de grandes journées fantastiques, et Evans est celui avec le prix qui correspond à notre spot flex. Tom Brady devrait faire confiance au plus grand receveur qu’il a à l’extérieur, tout comme il l’a fait avec Randy Moss lors de leur première saison ensemble. Et si vous vous dites: «Dois-je m’inquiéter pour Marshon Lattimore?», La réponse est «non». Lattimore a régressé la saison dernière et pourrait également être chargé de beaucoup de Chris Godwin tout au long de ce match.

# 9

DEF Buffalo Bills vs Jets (4700 $)

Les Bills ont continué à améliorer leur défense ces dernières années et devraient désormais être l’une des meilleures unités du football. Ils ont une rotation de ligne défensive qui peut faire des ravages à deux profondeurs sur la carte de profondeur à chaque endroit, tandis que leur secondaire, dirigé par Tre’Davious White, peut verrouiller les récepteurs et faire des jeux. Sam Darnold et Le’Veon Bell ne sont tout simplement pas si effrayants, en particulier avec les meilleures options de WR que New York a, Jamison Crowder, Chris Herndon et un Breshad Perriman en colère.