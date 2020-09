Nos choix de cash game FanDuel ont pris un bon départ après que notre stack Lamar Jackson-Mark Andrews a porté ses fruits la semaine dernière. Nous revenons à un QB de premier ordre lors de la semaine 2 avec Kyler Murray, en l’associant à sa cible n ° 1, DeAndre Hopkins. Contrairement à certaines files d’attente de cash game, nous remboursons le demi-tour pour deux joueurs qui sont largement sous-évalués sur FanDuel. Cela nous permet de verrouiller les meilleurs attrapeurs de passes à tous les niveaux.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

L’autre tapis que nous avons envisagé était de mettre Josh Allen à égaler avec Stefon Diggs, que nous jouons de toute façon. Si vous voulez plusieurs alignements de cash game cette semaine, ce serait une modification que vous pourriez adapter aux contraintes salariales tout en gardant le reste de cette gamme inchangé.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

#1

QB Kyler Murray, Cardinals contre Washington (8000 $)

Si Murray peut organiser une bonne journée fantastique contre les 49ers, Washington ne devrait pas poser de problème. Murray est spécialement équipé pour gérer la forte poussée de passes de Washington, et sa capacité de lancer associée aux armes autour de lui devrait conduire à une belle journée.

# 2

RB Jonathan Taylor, Colts contre Vikings (5800 $)

Taylor sera un jeu crayeux cette semaine, mais vous devriez l’avoir maintenant qu’il est le partant des Colts avec Marlon Mack absent. Taylor a montré ses capacités au sol et dans les airs lors de la semaine 1, et cela devrait être la même chose lors de la semaine 2 contre une défense des Vikings qui a été incendiée sur tout le terrain par Green Bay lors de la semaine 1.

# 3

RB David Montgomery, Bears vs Giants (5600 $)

Vous pourriez faire valoir que les files d’attente en espèces devraient inclure des running backs plus chers, mais Montgomery est un démarreur sûr à un prix avantageux, nous allons donc le prendre. Les Giants ont laissé Benny Snell Jr. les courir partout dans la semaine 1, et Montgomery est meilleur que Snell et avait l’air bien dans le premier match après avoir été blessé à l’aine au camp d’entraînement.

# 4

WR DeAndre Hopkins, Cardinals contre Washington (8300 $)

Les 16 cibles de Hopkins de la semaine 1 étaient les meilleures de l’Arizona par 11 – c’est vrai, Murray lui a lancé plus du double de n’importe qui d’autre. Et Hopkins a produit sur ces cibles comme nous l’avions imaginé, en attrapant 14 pour 151 yards. Le secondaire de Washington est bien pire que celui de San Francisco, donc les bons moments devraient se poursuivre pour Hopkins dans sa nouvelle maison.

# 5

WR Stefon Diggs, Bills @ Dolphins (6800 $)

Diggs a capté huit passes au cours de la semaine 1, mais les Jets étaient sûrs de le limiter aux sous-routes, donc il n’y avait pas un grand jeu impliqué dans celles-ci. Diggs devrait trouver plus de place derrière la défense à Miami lors de la semaine 2 – tout doute sur le fait que Diggs soit la principale cible de Josh Allen a été effacé dans le match d’ouverture.

# 6

WR Parris Campbell, Colts contre Vikings (5300 $)

Campbell était à égalité avec TY Hilton pour un record de neuf buts lors de la semaine 1. Il les a transformés en six attrapés pour 71 verges. Campbell a une vitesse révolutionnaire, mais même s’il ne se libère pas pour un long gain, il devrait voir suffisamment de regards hors de la machine à sous pour continuer à jouer. La défense des Vikings est suffisamment vulnérable pour que jouer à la fois Taylor et Campbell ne donne qu’un sol très savoureux plutôt que trop d’inconvénients.

#7

TE Travis Kelce, Chiefs @ Chargers (7800 $)

Qu’est-ce qu’une programmation de cash game sans une solide représentation de Kansas City? Nous allons le prendre à bout serré avec Kelce, qui a attrapé ses six cibles lors de la semaine 1 pour 50 verges et un touché pendant que KC cherchait à établir Clyde Edwards-Helaire sur le terrain. Attendez-vous à une efficacité similaire de Kelce à la semaine 2.

# 8

FLEX (WR) Cooper Kupp, Rams @ Eagles (7200 $)

La semaine 1 tranquille de Kupp devrait empêcher les gens de le jouer, mais le secondaire Eagles est la raison pour laquelle vous devriez le jouer. Kupp reste la meilleure menace de Jared Goff et devrait se remettre sur les rails contre un groupe qui a permis à Dwayne Haskins de revenir et de le battre.

# 9

DEF Buffalo Bills @ Dolphins (4900 $)

Les Patriots ont enlevé Ryan Fitzpatrick à trois reprises au cours de la première semaine et l’ont maintenu à 11 points. La défense de Buffalo pourrait être encore meilleure que celle de la Nouvelle-Angleterre cette année, donc tant que Josh Allen ne place pas les Bills avec une mauvaise position sur le terrain par des échappés téméraires, les Bills D / ST sont l’un des jeux les plus sûrs de cette semaine.