Jusqu’à présent, nos alignements de jeux d’argent FanDuel sont deux contre deux pour finir au-dessus de la ligne de trésorerie grâce à de fortes combinaisons QB-receveur. Dans la semaine 1, c’était Lamar Jackson et Mark Andrews. La semaine dernière, c’était Kyler Murray et DeAndre Hopkins. Nous sommes revenus à une poursuite similaire lors de la semaine 3 en associant Dak Prescott et Amari Cooper (et en ajoutant Dalton Schultz également).

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Les prix de cette semaine nous ont également permis d’intégrer Julio Jones, DeAndre Hopkins et Derrick Henry dans notre gamme. Cela fournit un plancher immense, qui peut atteindre ce qui est un plafond assez solide si notre valeur joue également.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

#1

QB Dak Prescott, Cowboys @ Seahawks (8500 $)

Nous avons vu ce que Cam Newton a fait à Seattle aux heures de grande écoute, et Prescott a plus d’armes et plus de talent que Newton. Ajoutez à cela une attaque de Dallas qui tire à tous les cylindres après son retour miraculeux, et Prescott est l’un des jeux les plus sûrs sur l’ardoise de cette semaine tout en possédant toujours un bon avantage.

PLUS: Les vrais noms de Dak Prescott, TY Hilton, JK Dobbins et d’autres stars de la NFL

# 2

RB Jerick McKinnon, 49ers @ Giants (5700 $)

À l’heure actuelle, il semble que les 49ers seront sans Raheem Mostert (genou) et Tevin Coleman (genou) pour ce match avec les Giants, qui ne sont pas exactement connus pour avoir une excellente défense. McKinnon a montré qu’il avait encore du talent quand il a transformé un 3e et 31e en un gain de 55 verges. Même si l’un des autres arrières joue, McKinnon sera sur le terrain lors des passes et lorsque les 49ers recherchent de gros jeux.

LIGNES DE LA SEMAINE 3 DFS TOURNAMENT: Yahoo | DraftKings | FanDuel

# 3

RB Frank Gore, Jets @ Colts (5400 $)

Le’Veon Bell (genou) reste à l’écart, ce qui signifie que Gore est en ligne pour répéter ses 21 courses pour 63 mètres de la semaine 2. Il ne nous reste plus qu’à trouver le chemin du vétéran dans la zone des buts, ce qui sera plus facile en traîneau contre Indy que contre San Francisco il y a une semaine.

# 4

WR Amari Cooper, Cowboys @ Seahawks (7 000 $)

Cooper a peut-être été un peu éclipsé par la production de fin de partie de CeeDee Lamb lors de la semaine 2, mais cela peut jouer en notre faveur. Prescott et Cooper ont eu l’une des meilleures relations du football depuis l’échange de Cooper avec les Raiders. Les Seahawks ont été incendiés par Julian Edelman tout en permettant la production à N’Keal Harry et Damiere Byrd également. Prescott et Cooper pourraient envisager une journée sur le terrain.

LINEUPS DE CASH WEEK 3 DFS: Yahoo | DraftKings

# 5

WR Julio Jones, Falcons vs Bears (7800 $)

Assurez-vous que Julio joue, mais il joue généralement avec des balises douteuses. Nous allons utiliser ce “ Q ” et la semaine de baisse de Julio à notre avantage, car son prix est maintenant inférieur à celui de Calvin Ridley, bien qu’il soit l’un des récepteurs les plus productifs du football depuis des années maintenant. Les Bears ont eu un certain succès au début contre des infractions de passe bien pires, mais Jones devrait rebondir ici.

# 6

WR DeAndre Hopkins, Cardinals vs Lions (8500 $)

Les Lions sont mauvais; Hopkins est bon. Plus important encore, Kyler Murray est doué pour amener Hopkins au football. Depuis que nous nous sommes laissé la possibilité d’utiliser Hopkins, il n’est pas nécessaire de trop y réfléchir dans une file d’attente.

#7

TE Dalton Schultz, Cowboys @ Sehawks (4900 $)

Schultz a été ciblé 10 fois au cours de la semaine 2, en attrapant neuf pour 88 verges et un score – parlons de saisir une opportunité! Il sert de jeu TE de grande valeur ici pour empiler davantage avec Prescott.

# 8

FLEX Derrick Henry, Titans @ Vikings (8200 $)

Une semaine après que Ryan Tannehill se soit bien amusé, Henry devrait trouver beaucoup de place pour travailler contre une défense des Vikings qui a été une énorme déception jusqu’à présent. Trouver un joueur à plancher élevé et haut plafond comme Henry est un excellent choix flexible dans cette construction de gamme.

# 9

DÉF Cleveland Browns contre Washington (3900 $)

Il reste vrai qu’une défense a un assez bon plancher si elle joue Dwayne Haskins. Cleveland n’a pas été génial jusqu’à présent, mais leur prix est en conséquence et devrait rapporter une juste valeur à ce coût.