Mis à jour le 11/06/2020 à 18:34

L’acteur Johnny Depp a annoncé qu’il quittait officiellement son rôle de Grindewald dans la série “Animaux fantastiques“après que Warner Bros. lui ait demandé de se retirer. Après cette annonce, la société de production a partagé une déclaration sur la date de sortie.

«À la lumière des événements récents, je souhaite faire la brève déclaration suivante.

Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont apporté leur soutien et leur fidélité. Je suis ému et ému par vos nombreux messages d’amour et de préoccupation, en particulier ces derniers jours.

Deuxièmement, je veux vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner du rôle de Grindelwald dans Fantastic Animals et j’ai respecté et accepté cette demande.

Enfin, je veux dire ceci. Le jugement irréaliste du tribunal britannique ne changera pas mon combat pour dire la vérité et je peux confirmer cet appartement pour faire appel. Ma détermination est forte et j’essaye de prouver que les accusations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps.

Merci pour la lecture. Sincèrement, Johnny Depp, “était la déclaration de l’acteur sur les réseaux sociaux.

Date de sortie de “Fantastic Animals 3”

Au départ, le film “Fantastic Animals 3” devait sortir en novembre 2021; Cependant, après la décision de séparer Johnny Depp, l’un des principaux acteurs, la première a été déplacée jusqu’à la mi-2022.

Le moyen Variété signale que la date de sortie exacte n’a pas encore été définie.

«Johnny Depp quitte la franchise Fantastic Beasts. Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour. Fantastic Beasts 3 est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film sortira dans les salles du monde entier à l’été 2022 », lit-on dans un communiqué de Warner Bros.

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.