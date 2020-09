Il n’est jamais trop tôt pour faire des ajustements à votre liste de football Fantasy. Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit de radical, comme abandonner votre choix de troisième tour ou faire un énorme échange, mais s’améliorer autour des marges et se concentrer sur les tendances qui pourraient conduire à une valeur future est la façon dont les propriétaires intelligents construisent des équipes gagnantes. En tant que tel, parcourir constamment votre liste (et d’autres listes) à la recherche de candidats à l’achat bas et à vendre élevé est un must (et une bonne distraction lorsque vous êtes censé travailler). Si vous devez réellement travailler alors que vous êtes censé travailler, Mike Tagliere de Fantasy Pros peut vous aider avec sa liste de candidats commerciaux potentiels à l’approche de la semaine 2.

Parce que de nombreux propriétaires hésitent à prendre des mesures si tôt dans la saison, la liste ci-dessous n’est pas nécessairement destinée à susciter une réponse immédiate; c’est plutôt un guide pour les statistiques et les tendances à suivre avec les joueurs mentionnés ci-dessous. Si Darren Waller a un autre jeu de production moyenne et cible élevé, c’est en fait un avantage si vous envisagez de l’acquérir à l’avenir. Si Chris Carson voit à nouveau des portées limitées, c’est une raison de plus de s’inquiéter pour lui même s’il marque à nouveau. Vous avez eu l’idée.

PLUS DE FANTASY PROS: Graphique des valeurs commerciales | Analyseur de commerce

Les valeurs peuvent changer rapidement dans le football Fantasy, alors ne vous mariez pas trop avec une cible commerciale. Changez votre façon de penser à mesure que les tendances changent, mais n’ayez pas peur de frapper si vous avez une bonne offre sur la table. – Matt Lutovsky

Fantasy Football Stock Watch: candidats à l’achat bas

DJ Chark (WR – JAC)

Combien de jeux pensez-vous que les Jaguars vont gagner cette année? J’ai pensé que c’était un faible nombre. Profitez du fait que Jacksonville vient de gagner un match et a lancé 20 fois. Je prédis qu’ils ne tenteront pas moins de 30 passes le reste de la saison. Ne laissez pas le jeu à trois cibles de Chark vous effrayer. Achetez pendant que son coût est supprimé.

Darren Waller (TE – LV)

Il n’a pas eu une semaine massive 1, mais la seule chose qui nous préoccupait (cibles) était parfaitement bien. Il a vu huit cibles massives dans un match, Derek Carr a lancé le ballon seulement 30 fois, ce qui est bon pour une part de cible de 26,7%. C’est une meilleure part que la plupart des meilleurs récepteurs larges. À l’extrémité serrée, vous poursuivez des cibles, et Waller va en obtenir plus que la plupart. Il devrait être considéré comme l’un des cinq meilleurs TE.

Zack Moss (RB – BUF)

Moss n’avait pas de jeu très productif sur le terrain lors de la semaine 1, vous pourrez donc peut-être l’acheter à bas prix. Bien sûr, il a marqué un touché, mais ce n’est pas la raison pour laquelle vous l’acquérez. Dans son premier match dans la NFL, il a totalisé 12 touches contre 14 touches pour Devin Singletary. Sachant que Moss devrait obtenir des portées sur la ligne de but, il pourrait en fait avoir plus de valeur que Singletary.

Parris Campbell (WR – IND)

Nous savions que Campbell jouerait un rôle plus important dans cette attaque, et il était clair lors du premier match qu’il était le favori du nouveau quart Philip Rivers. Beaucoup oublient que Campbell était un choix de deuxième ronde il y a tout juste un an par ce personnel, mais a été retenu en raison de blessures lors de sa saison recrue. Vous devriez acheter en vous basant sur le fait qu’il avait neuf cibles lors de son premier match, ce qui a égalé TY Hilton pour la plupart de l’équipe.

Pour plus objectifs d’achat bas de Fantasy Pros, cliquez ici.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 2:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Fantasy Football Stock Watch: candidats à vendre

Chris Carson (RB – SEA)

Le total de points de Carson avait l’air fantastique lors de la semaine 1, mais il convient de noter que Carlos Hyde l’a surpassé et a marqué le seul touché au sol pour les Seahawks. Russell Wilson n’a jamais été du genre à cibler ses porteurs de ballon une tonne, donc la semaine 1 était probablement un hasard en ce qui concerne la production massive de Carson dans les airs. Il est toujours susceptible d’être un RB2 solide, mais quelqu’un peut être prêt à payer les prix RB1 de l’année dernière pour lui dans un métier.

Josh Allen (QB – BUF)

Nous avons déjà vu les grandes performances d’Allen, mais à vrai dire, il a affiché des chiffres de type QB1 dans seulement 43,8% de ses matchs l’année dernière. Il présente un plancher solide chaque semaine en raison de sa mobilité, mais quelqu’un va sûrement apprécier sa grande performance de la semaine 1 et être prêt à payer trop cher.

Pour plus cibles de vente élevées de Fantasy Pros, cliquez ici.

CLASSEMENT SEMAINE 2 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Fantasy Football Stock Watch: joueurs à tenir

Hayden Hurst (TE – ATL)

Avez-vous vu le score de la boîte des Falcons de la semaine 1? Julio Jones, Calvin Ridley et Russell Gage ont chacun vu 12 cibles, attrapé neuf balles et terminé avec au moins 114 verges. Hurst a vu cinq cibles, ce qui n’est pas horrible, mais vous l’achèteriez en vous basant sur le fait que Gage ne verra pas près de cette part de cible aller de l’avant. Ces cibles au milieu seront un peu plus réparties à mesure que Matt Ryan et Hurst développeront la chimie … du moins nous pensons qu’ils le seront.

Carson Wentz (QB – PHI)

Ce fut une semaine étrange pour l’attaque des Eagles qui a traité de nombreuses blessures tout au long de la semaine, celles qui ont probablement changé tout le plan de match. Le front sept de Washington a mis la pression et Wentz en a payé le prix. Il sera toujours un QB1 robuste cette saison, alors ne paniquez pas pour l’instant.

Pour plus joueurs à tenir de Fantasy Pros, cliquez ici.