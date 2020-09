La semaine dernière a vu un carnage de masse sous forme de blessures dans la ligue. Sans aucun doute, il y a beaucoup de propriétaires de football Fantasy frustrés qui fixent 0-2 ou 1-1 avec des listes épuisées et essaient de trouver comment s’améliorer. Les ramassages de fil de renonciation ne peuvent que vous aider, il est donc peut-être déjà temps d’examiner les transactions potentielles. Si vous avez un surplus de bons RB et avez besoin d’un WR (ou vice / versa), il n’est jamais trop tôt pour cibler les bons candidats buy-low, sell-high et faire bouger les choses. Heureusement, Mike Tagliere de Fantasy Pros est là pour aider avec sa semaine 3 Stock Watch qui comprend des joueurs notables comme Leonard Fournette, Diontae Johnson, Stefon Diggs et James Conner.

Même avec seulement deux jeux sur les livres, nous commençons à voir des tendances évidentes avec certains joueurs. Lorsqu’il s’agit de cibles, de touches ou de blessures, le tableau dans son ensemble est important, pas seulement le statut final. C’est là que vous pouvez vraiment trouver de la valeur, car certains propriétaires aimeront simplement les yards et les touchés et abandonneront trop rapidement un joueur de haute qualité ou convoiteront un joueur médiocre qui a simplement pris un bon départ. Quoi qu’il en soit, vous pouvez en profiter si vous êtes prêt à être agressif et à prendre quelques risques.

Comme nous le mettons toujours en garde, les valeurs peuvent changer rapidement dans le football Fantasy, alors ne vous limitez pas trop à un certain objectif commercial. Changez votre façon de penser à mesure que les tendances changent, mais n’ayez pas peur de frapper si vous avez une bonne offre sur la table. – Matt Lutovsky

Semaine 3 Fantasy Football Stock Watch: candidats à l’achat bas

Adam Thielen (WR – MIN)

Il est l’option n ° 1 claire dans l’attaque de passe des Vikings, et à en juger par leur défense lors de leurs deux premiers matchs, nous allons voir beaucoup de matchs heureux de la part de Kirk Cousins. Bien sûr, il avait l’air horrible à la semaine 2, mais c’est un problème sur le radar, et qui vous permettra d’acheter Thielen pour les prix WR2.

Leonard Fournette (RB – TB)

Les Bucs cherchaient une raison de s’éloigner de Ronald Jones, et il leur en a donné une lors de la deuxième semaine lorsqu’il a tâtonné. À partir de ce moment, nous avons vu Fournette jouer un rôle plus important, notamment en arrachant une longue course qui a remporté la victoire sur les Panthers. Avec Tom Brady qui a un peu de mal, Fournette et le jeu de course pourraient être fortement appuyés pour avancer. Il devrait être considéré comme un RB3 haut de gamme avec des avantages.

Diontae Johnson (WR – PIT)

Sur la base du classement consensuel des experts de Johnson la semaine dernière, il y a encore beaucoup de doutes, ce qui signifie que vous pourrez peut-être l’acheter moins cher que vous ne le devriez malgré une grosse performance en semaine 2. Sa part cible de 31,5% est élite. Il est possible qu’il soit l’une des 24 meilleures options pour le reste de l’année que vous pouvez toujours acheter aux prix WR3 / 4.

AJ Vert (WR – CIN)

Il y a des avantages et des inconvénients à aller de l’avant avec Green. Les avantages sont qu’il a vu 22 cibles au sommet de son équipe en deux semaines et Joe Burrow a l’air d’être un bon joueur. Les inconvénients sont que Green a transformé ces 22 cibles en seulement 80 verges sans but et n’a pas ressemblé au joueur qu’il était autrefois. Ses 3,6 verges par cible sont la 31e pire marque de tous les temps de la part de receveurs larges qui ont vu plus de 20 cibles. Il semble que chaque fois qu’il se lève du sol, c’est une lutte. Il pourrait reprendre la forme du jeu après la fin de 2019, ce qui doit être l’espoir. Si vous pouvez trouver un propriétaire de fantaisie prêt à vendre à bas prix, les signes vitaux sont plutôt bons. Il peut probablement être acheté pour des prix de type WR4 à ce stade.

Semaine 3 Fantasy Football Stock Watch: des candidats à vendre

James Conner (RB – PIT)

J’étais un grand partisan de la rédaction de Conner avant le début de la saison, mais il nous a rapidement rappelé pourquoi il était un choix risqué dans les brouillons. Les Steelers lui sont retournés dans un rôle de bête de somme lors de la semaine 2, mais s’il devait subir une autre blessure, cela pourrait être tout ce dont ils avaient besoin pour se lancer dans une véritable multipropriété. C’est un joueur risqué à posséder le reste de la saison, alors mettez les palpeurs là-bas pour voir ce que vous pouvez obtenir.

Stefon Diggs (WR – BUF)

Vous ne trouverez pas un plus grand fan de Diggs que moi du point de vue du talent, mais vous vous moquez de vous si vous pensez que sa production WR1 continue. Josh Allen n’avait pas lancé plus de 266 verges avant la semaine 1 de cette année. Il est maintenant lancé pour un leader de la ligue 729 verges en deux semaines? C’est une situation qui ne demande qu’à s’équilibrer. Si vous parvenez à obtenir le top 15 des récepteurs larges pour Diggs, vous devriez profiter de son démarrage à chaud.

Fantasy Football Stock Watch: joueurs à tenir

Allen Robinson (WR – CHI)

Le seul joueur qui a eu la chance de retenir Robinson en 2020 était Anthony Miller, alors savoir que Miller s’est retrouvé sans attrapé lors de la semaine 2 devrait vous aider à vous sentir mieux. Robinson a tranquillement eu un match difficile contre James Bradberry dans ce match, donc le fait qu’il ait vu neuf cibles est une bonne chose. Il est le seul receveur large des Bears à jouer un rôle à plein temps, et nous ne nous attendons pas à ce que les Bears soient très souvent dans des scripts de jeu positifs. Attendez-vous à ce que Robinson reste près du sommet de la ligue en matière de cibles, c’est tout ce que vous pouvez demander à votre WR1. Il aura de meilleurs jours à venir.

Carson Wentz (QB – PHI)

Il y aura beaucoup de managers de fantasy préoccupés par Wentz après son lent début de saison, mais je vous exhorte à rester là. Lui et Deshaun Watson sont les deux seuls quarts à avoir affiché des chiffres de type QB1 dans au moins 50% des matchs au cours de chacune des trois dernières années. Ses récepteurs et sa ligne offensive ont été ternis au début de l’année, mais ils redresseront le navire dans les semaines à venir. Tout commence contre les Bengals lors de la troisième semaine.

