Les propriétaires de football Fantasy devraient rédiger un quart-arrière de départ qui peut marquer 250 points en une seule saison. Un total de 11 quarts a atteint ce point de repère la saison dernière – une liste qui commence avec Lamar Jackson de Baltimore et se termine avec le nouveau quart-arrière de Tampa Bay, Tom Brady. Cette liste comprendra un grand nombre de quarts “de départ” repêchés dans des ligues à un seul quart de travail cette année, mais nous savons tous qu’au moins quelques QB en cassure émergeront et feront crasher la fête, terminant 2020 dans le top 10 (ou même top- cinq) joueurs. Repérer ces dormeurs dans votre classement d’avant-projet peut grandement contribuer à une saison réussie, en particulier dans les ligues à deux QB.

Ci-dessous, nous mettrons en évidence six quarts avec ce genre de potentiel cette saison. Cela comprend deux recrues, deux appelants de deuxième année et deux vétérans qui ont débuté dans le Super Bowl au cours des cinq dernières saisons, mais qui ont encore le potentiel de dépasser largement leurs positions de repêchage moyennes de pré-saison.

CLASSEMENT STANDARD FANTASY 2020:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Kicker | Superflex | Top 200

Dormeuses QB Football Fantasy 2020

Daniel Jones, géants

Jones a clôturé la saison dernière avec une paire de matchs de 300 verges et a accumulé en moyenne près de 25 points fantaisie par match lors des semaines 15 et 16 – des semaines de séries éliminatoires fantastiques faciles à retenir. Jones a été une agréable surprise en tant que recrue, totalisant trois matchs avec quatre passes TD ou plus et se précipitant pour au moins 20 verges en sept matchs. Il entre dans sa deuxième campagne avec trois receveurs larges et solides (Golden Tate, Sterling Shepard, Darius Slayton), un bout serré à tenons (Evan Engram) et l’un des meilleurs arrières receveurs du football (Saquon Barkley). Lorsque vous ajoutez sa capacité de précipitation, tout est en place pour que Jones ait une grande saison statistique.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Cam Newton, patriotes

Newton a une liste de choses à faire qui comprend montrer qu’il peut rester en bonne santé, battre Jarrett Stidham pour le poste de départ et prouver qu’il peut toujours être une présence dynamique au quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre. Bill Belichick, cependant, a pris une chance calculée sur un quart-arrière qui ajoute une nouvelle dimension à l’attaque des Patriots. Si Newton est toujours un facteur viable dans le jeu de course – où il compte en moyenne 5,0 verges par course pour sa carrière – alors il pourrait facilement être un quart-arrière fantastique parmi les 10 premiers et surpasser largement sa position de repêchage moyenne avant la saison.

Joe Burrow, Bengals

Burrow a connu l’une des plus grandes saisons de l’histoire du football universitaire à LSU, ce qui a incité les Bengals à repêcher le héros de l’État d’origine avec le choix n ° 1 du repêchage de la NFL 2020. Les Bengals ont un noyau légitime de talents en termes de compétences qui comprend Joe Mixon, AJ Green et Tyler Boyd, et le receveur recrue de deuxième tour, Tee Higgins, ajoute encore un autre facteur de rupture potentiel avec lequel Burrow peut travailler. Burrow aura des douleurs de croissance – la plupart des quarts recrues le font – et il y a un risque de le surprendre dans les ligues standard, Pourtant, le potentiel pour une saison similaire à ce que Baker Mayfield a fait avec Cleveland en 2018 est là.

CLASSEMENT PPR 2020:

Running back | Récepteur large | Fin serré | Superflex | Top 200

Jimmy Garoppolo, 49ers

Garoppolo, qui a terminé avec 27 touchés et 13 interceptions la saison dernière, est le quart-arrière le plus marqué de 2019 sur cette liste. Il n’avait pas beaucoup de jeux de monstres, en affichant seulement quatre avec 20 points fantaisie ou plus, mais gardez à l’esprit que c’était la première saison complète de Garoppolo en tant que partant. Il devrait grandir avec un jeune corps de réception qui comprend Deebo Samuel, Kendrick Bourne et Brandon Aiyuk, ainsi que l’ailier serré d’élite George Kittle. Les 49ers seront sans aucun doute une “équipe en cours d’exécution”, mais Kyle Shanahan a prouvé par le passé que ses fautes peuvent aussi soutenir un QB fantastique de haras. Garoppolo a le talent, et il pourrait produire en tant que QB1 bas de gamme ou sauvegarde haut de gamme même s’il n’a pas beaucoup de battage médiatique avant les brouillons.

Drew Lock, Broncos

Lock a repris le poste de titulaire pour Denver à la fin de la saison dernière, et il a en moyenne 13,6 points fantaisie par match lors de ces départs. Il devrait pouvoir s’appuyer sur cela dans une intersaison complète, et les Broncos ont investi dans l’avenir de Lock en signant Melvin Gordon et en rédigeant les receveurs Jerry Jeudy, KJ Hamer et le monstre de la zone rouge Albert Okwuegbunam à TE. Avec WR Courtland Sutton qui vient de connaître une grande année et TE Noah Fant montrant des flashs de gros jeu, Lock a beaucoup d’options dans le jeu de passes. Il y a des avantages ici, mais une certaine patience en début de saison sera nécessaire.

SOMMEIL FANTASY 2020:

16 OR | 14 WR | 10 TE | 5 D / ST | Un de chaque équipe

Justin Herbert, chargeurs

Herbert doit battre Tyrod Taylor pour jouer un rôle dans tout ce qui se trouve en dehors des ligues de la dynastie en 2020. Au minimum, Herbert est un avion de dernière minute dans lequel il vaut la peine d’investir en raison du talent qui l’entoure. Keenan Allen et Hunter Henry sont parmi les 10 meilleurs joueurs à leurs positions respectives, Mike Williams peut faire de gros jeux sur tout le terrain, et Austin Ekeler est une élite receveuse. Cela devrait aider le quart-arrière recrue à s’installer quand on lui donne une chance. L’efficacité d’Herbert en tant que passeur – dont il a fait preuve en quatre saisons avec l’Oregon – déterminera à quelle vitesse il brisera la formation de départ, mais cela pourrait être une situation similaire à Taylor gardant le siège au chaud pendant seulement trois matchs avant de céder la place à Baker Mayfield à Cleveland. en 2018.