La position finale serrée ne comporte qu’une poignée d’options vraiment élitistes à l’approche de 2020. Travis Kelce, George Kittle, Darren Waller, Zach Ertz et Mark Andrews ont été les cinq seuls bouts serrés à avoir marqué plus de 200 points fantastiques l’année dernière. Les propriétaires de football Fantasy qui ne peuvent pas décrocher l’une de ces cinq options (et Evan Engram et Hunter Henry) doivent être à la recherche du bon dormeur TE ou d’une évasion potentielle plus tard dans leur projet, même si cela signifie rédiger une sauvegarde.

Voici un aperçu de 10 TE potentiellement sous-évalués, de ceux qui iront dans les rondes intermédiaires à ceux qui pourraient ne pas être du tout repêchés.

Sleepers TE de Fantasy Football

Hayden Hurst, Falcons

Hurst n’aura pas à partager les objectifs à Atlanta comme option principale, et ce rôle accru devrait conduire à plus de production avec Matt Ryan. La fiabilité de Hurst est un énorme plus. Il avait 43 prises sur 62 cibles – un pourcentage de prises de 69,3 – au cours des deux dernières saisons. Attendez-vous à des sommets en carrière en matière de réceptions, de verges et de touchés, peut-être même à égalité avec les moyennes d’Austin Hooper au cours des deux dernières saisons à Atlanta (73 attrapés, 92,5 cibles, 723,5 verges, cinq touchés).

Jonnu Smith, Titans

Smith est une autre cible fiable, attrapant 35 cibles sur 44 la saison dernière. Il y a un facteur d’expansion ou de chute au travail, car Smith a également eu quatre matchs sans attrapé en 2019 et s’est appuyé sur de gros jeux dans d’autres jeux pour améliorer ses statistiques. Pourtant, la constance accrue dans la seconde moitié de la saison a montré son potentiel, et avec Delanie Walker officiellement hors de la ville, il devrait voir une forte hausse des cibles. Compte tenu de son explosivité, cela pourrait signifier de grandes choses dans une position traditionnellement dépendante du touché.

Mike Gesicki, dauphins

Le quart recrue Tua Tagovailoa va avoir besoin d’une soupape de sécurité lorsqu’il prendra le relais, et Gesicki correspond à cette description à l’approche de sa troisième saison. Gesicki a réalisé 20 attrapés, 49,6 verges par match et trois touchés lors des cinq derniers matchs de Miami en 2019 – une production constante qui ferait de lui un partant chaque semaine sur une saison complète.

Ian Thomas, panthères

Thomas a réalisé des totaux modestes avec des quarts à portes tournantes lors de ses deux premières saisons avec les Panthers, mais l’ajout de Teddy Bridgewater – et plus important encore, la sortie officielle de Greg Olsen – donne à la fin serrée de la troisième année une nouvelle trouvaille. opportunité. Thomas pourrait être un meilleur candidat dans les ligues PPR au début de la saison, et il devra marquer plus de touchés pour être une option chaque semaine. Pourtant, il ne coûtera pas cher le jour du repêchage et a un gros avantage dans l’attaque de contrôle du ballon de la Caroline.

Chris Herndon, Jets

Herndon était un choix légitime de dormeur à l’approche de 2019, mais il a raté la majeure partie de la saison dernière à cause d’une suspension et d’une côte fracturée. Il a fait en moyenne 12,9 verges par prise avec quatre touchés en tant que recrue, et la clé sera de retrouver ce rapport avec le quart-arrière de troisième année Sam Darnold. Une partie de cet éclat de dormeur a disparu de Herndon, mais cela pourrait en faire un choix sournois après le battage médiatique dans les derniers tours.

Blake Jarwin, Cowboys

Jarwin a la chance d’émerger dans l’attaque de Dallas maintenant que Jason Witten, qui a signé avec les Raiders, est hors de propos. Cela signifie plus de réceptions et de chantiers, mais ce n’est pas le plus gros avantage de prendre Jarwin. Sept des 31 réceptions de Jarwin la saison dernière ont duré 20 verges ou plus, et il continuera à être une menace en bas du terrain et une cible de zone rouge compte tenu du talent de réception que les Cowobys ont autour de lui.

Irv Smith Jr., Vikings

Smith a disputé deux matchs avec plus de 50 verges en tant que recrue, mais il est sur le point de faire le saut à sa deuxième saison. Un pourcentage de capture de 76,6 montre que Smith tire le meilleur parti de ses objectifs. Smith se bat toujours pour le look avec le vétéran Kyle Rudolph, cependant, la clé sera de profiter des opportunités de la zone rouge et de convertir de gros jeux quand on en aura l’occasion. Compte tenu de son athlétisme, Smith Jr. a un avantage majeur.

CJ Uzomah, Bengals

La production d’Uzomah a chuté la saison dernière, mais la bonne nouvelle est qu’il n’a plus à partager les objectifs avec Tyler Eifert, parti pour Jacksonville. Cela, associé à l’ajout du quart recrue Joe Burrow, devrait conduire à un rôle plus important dans l’offensive. Si Uzomah peut revenir à sa forme de 2018 et virer quelques touchés supplémentaires, alors il émergera au moins comme une option de streaming dans les ligues standard.

TJ Hockenson, Lions

Hockenson a été une grande déception après une énorme semaine 1 l’année dernière, et bien que nous puissions en attribuer une partie à la blessure de Matthew Stafford, il ne fait aucun doute que le top 10 de l’année dernière doit être plus constant. Hockenson a tous les outils pour être un producteur de fantasy stable, donc cela dépend vraiment de savoir si les Lions l’utilisent correctement et qu’il peut exécuter, mais il a autant d’avantages que n’importe quel TE en dehors du niveau “starters”. – Matt Lutovsky

Taysom Hill, Saints

Hill est maintenant répertorié comme un jeu serré / flex dans les ligues ESPN pour 2020, ce qui ajoute à son attrait de lame de commutation dans n’importe quel format. Hill a réussi 19 attrapés sur 22 cibles la saison dernière, et il a marqué sept touchés en seulement 46 touches offensives. Hill a accumulé plus de 50 verges au total en un seul match, mais l’attrait du TD à la position est agréable.