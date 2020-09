Cela ressemblait à une semaine d’ouverture terne de dérogations lors des matchs du dimanche après-midi, mais les trois concours aux heures de grande écoute nous ont fourni de grosses blessures (James Conner, Phillip Lindsay) et des éruptions encore plus importantes (Malcolm Brown, Benny Snell Jr., Corey Davis). Soudain, la liste des Top des micros à fil fantaisie de la semaine 2 n’a pas l’air si mince, et vous pouvez parier qu’il y aura beaucoup de réclamations et d’agents libres ajoutés après les dérogations vers 4-5 heures du matin HE mercredi matin dans les ligues Yahoo et ESPN.

Notre liste complète des agents libres est chargé de noms à chaque poste, de recrues passionnantes (Laviska Shenault Jr., Joshua Kelley) aux anciens combattants sous-exploités (Adrian Peterson, Sammy Watkins). Il est probable que certains aient déjà atteint un sommet, mais si vous avez subi des blessures ou si vous cherchez déjà de l’aide, nous avons des renforts potentiels. Certains, comme Dallas Goedert, Nyheim Hines, et Scotty Miller, ont une vraie résistance. Nous avons même des flux D / ST potentiels à la fin de la liste, et si vous êtes un propriétaire de Stephen Gostkowski à la recherche d’un nouveau kicker, vous pouvez consulter notre Classement des kickers de la semaine 2. (Nous écrivons ceci alors que le jeu Titans-Broncos se termine, et nous supposons qu’il a déjà été coupé.)

Il est difficile de dire si l’un des joueurs énumérés ci-dessus vaut la peine d’utiliser une demande de renonciation élevée. Brown pourrait continuer à être le meneur des Rams, et Snell mériterait certainement une première place si Conner devait manquer un temps important. Ce n’est pas non plus une chose sûre pour le succès de la saison, mais les RB à 15 touches par match ont toujours de la valeur, alors continuez à surveiller les rapports de blessures et faites une évaluation honnête de ce dont votre équipe a besoin. Il se peut qu’il n’y ait pas de blessure «grave» ou de candidat d’évasion évident pendant quelques semaines, et à ce moment-là, vous avez peut-être déjà reculé dans l’ordre hiérarchique de renonciation.

Top des micros de fil de renonciation de football Fantasy pour la semaine 2

Sauf indication contraire, seuls les joueurs appartenant à moins de 50% des ligues Yahoo sont considérés.

Benny Snell Jr., RB, Steelers. Snell a bien couru pour soulager un James Conner inefficace en première mi-temps contre les Giants lundi, mais il a vraiment décollé en seconde période alors que Conner était sur la touche pour soigner une blessure à la cheville. Le retour de deuxième année du Kentucky a terminé avec 113 verges en 19 courses, marquant la troisième fois qu’il a dépassé 90 verges en un match. Snell a montré qu’il pouvait s’acquitter de tâches de plomb l’année dernière, obtenant au moins 16 courses en cinq matchs, et si Conner est absent pour une période prolongée, Snell peut s’attendre à une charge de travail similaire. En attendant le pronostic de Conner, Snell figure parmi les meilleurs cette semaine.

Corey Davis, WR, Titans. Les propriétaires de Fantasy étaient enthousiasmés par AJ Brown à l’approche de cette saison, mais c’est Davis qui ressemblait au meilleur receveur du Tennessee lors de la semaine 1. L’ancien choix n ° 5 au classement général a attrapé sept cibles sur 10 pour 101 verges, y compris une bobine de temps fort. attraper sur la touche. Davis a déjà taquiné les propriétaires de fantasy avec de bons jeux auparavant, nous ne sommes donc pas encore tout à fait d’accord avec lui en tant que démarreur de fantasy chaque semaine, mais avec un QB compétent et une capacité de home-run, Davis pourrait valoir la peine d’être utilisé dans des matchs favorables.

Royce Freeman, RB, Broncos. Avec Phillip Lindsay blessé au pied lundi soir, Freeman a pris le relais en tant que deuxième arrière de Denver. Il a joué ce rôle la saison dernière, totalisant 175 touches, 752 verges au total et quatre touchés. Étonnamment, il a souvent été utilisé dans le jeu de réception, capturant 43 des 50 cibles. Effectivement, son premier contact lundi soir a été une réception de 10 verges jusqu’à l’intérieur de la ligne d’un mètre. On ne sait pas si Lindsay manquera plus de temps, mais s’il le fait, Freeman vaut un ajout spéculatif, au moins dans les ligues PPR et les ligues standard profondes.

Tre’Quan Smith, WR, Saints. Smith a atteint son seul objectif pour seulement quatre mètres au cours de la semaine 1, mais avec Michael Thomas souffrant d’une entorse à la cheville haute, il est possible que Smith joue un rôle plus important au cours des deux prochaines semaines. Thomas pense qu’il peut jouer à travers la blessure, mais s’il est forcé de manquer le temps, Smith devrait utiliser plus de six cibles par match en tant que plus grande large et principale menace profonde de la Nouvelle-Orléans, et cela pourrait porter ses fruits étant donné le calendrier à venir favorable de la Nouvelle-Orléans (@ LV, contre GB, @ DET).

Frank Gore, RB, Jets. La saison de football fantastique n’a pas officiellement commencé jusqu’à ce que Frank Gore se retrouve dans un article sur les renonciations, non? La merveille éternelle semble être en ligne pour les représentants du starter pendant au moins un match ou deux, car Le’Veon Bell devrait rater quelques «semaines» en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Gore a réussi 24 verges en six courses lors du premier match de New York, et il n’aura pas de temps facile lors de la deuxième semaine contre San Francisco. Les Jets affrontent alors Indianapolis – un jeu dans lequel Gore pourrait être un flex viable s’il a toujours une charge de travail importante. Josh Adams et la recrue La’Mical Perine (s’ils sont en bonne santé) pourraient également être dans le mélange pour les touches, mais Gore obtiendra probablement la majeure partie des portées et de l’action sur la ligne de but, ce qui lui vaut un ajout dans les ligues standard.

