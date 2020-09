Si vous avez réussi la semaine 2 sans blessures importantes dans votre équipe de football fantastique … vous en souffrirez probablement la semaine prochaine. Désolé, mais on dirait que c’est comme ça que ça va se passer cette année, du moins tôt. La seule chose que vous pouvez faire est de construire de la profondeur pour résister à l’inévitable tempête de blessures. Un bon point de départ est notre liste des Top des micros à fil fantaisie de la semaine 3. Saisir certains des contributeurs potentiels à long terme, comme Jerick McKinnon, Dion Lewis, Darrell Henderson, Joshua Kelley, Tre’Quan Smith, ou même Devonta Freeman, qui ne fait même pas partie d’une équipe en ce moment, est un must. Même si vous ne ressentez pas le besoin d’utiliser une demande de dérogation, l’ajout de certains agents libres après la suppression des renonciations vers 4 h 00 HE mercredi matin dans les ligues ESPN et Yahoo vaut votre temps.

Notre liste complète des agents libres est chargé de joueurs à chaque position. Beaucoup des noms sur la liste sont dus à des blessures subies par des coéquipiers plus importants, donc si des joueurs comme Davante Adams, Sammy Watkins, Jamison Crowder, Tyrod Taylor et Jack Doyle reviennent tôt ou tard, leurs remplaçants ne valent peut-être pas autant. Il y a beaucoup d’autres joueurs qui sont tout simplement trop talentueux pour appartenir à moins de 50% des ligues ou qui ont des chemins garantis vers plus de temps de jeu, alors profitez de leur disponibilité. Nous avons également des streamers D / ST potentiels à la fin de cette liste. Vous pouvez consulter notre classement des kickers de la semaine 3 si vous en avez besoin d’un nouveau ou si vous aimez vraiment lire des listes de noms.

Cela ressemble à une semaine où la plupart des membres de votre ligue utiliseront une demande de dérogation. Il y a suffisamment de bons RB disponibles pour que même si vous n’êtes pas sous le choc des blessures, vous voudrez peut-être sauter et attraper quelqu’un. Il existe également plusieurs WR et TE intéressants qui pourraient valoir la peine d’être supprimés en fonction des besoins de votre équipe. Il est tentant de ne pas tenir compte de cette période de dérogation et de progresser dans l’ordre des réclamations, et même si ce n’est jamais une mauvaise idée si vous avez suffisamment de profondeur, c’est aussi le type de période où vous pourriez remonter assez rapidement dans la liste. Tout se résume à ce dont vous avez besoin à court terme, mais comme nous l’avons mentionné dans l’ouverture, ce n’est pas parce que le virus des blessures vous a manqué cette semaine que cela ne vous mordra pas à l’avenir. Soyez prêt.

Top des collectes de fil de renonciation de football Fantasy pour la semaine 3

Sauf indication contraire, seuls les joueurs appartenant à moins de 50% des ligues Yahoo sont considérés.

Jerick McKinnon, RB, 49ers. Après avoir marqué au cours de chacune des deux premières semaines, McKinnon avait déjà une tendance à la hausse, mais après l’annonce lundi que Raheem Mostert (genou) et Tevin Coleman (genou) devaient tous deux manquer la semaine 3 (et peut-être plus), McKinnon pourrait très bien être la cible de dérogation n ° 1 cette semaine. Il est peu probable qu’il voit 20 touches compte tenu de son historique de blessures, mais 12 à 15 touches est raisonnable. Contre les Giants de la semaine 3, cela pourrait conduire à des numéros RB2 dans les ligues PPR. Jeff Wilson Jr. gérera une quantité décente de portages et pourrait valoir un ajout d’agent libre dans les ligues standard, mais McKinnon a une valeur potentielle à long terme en plus de son énorme avantage à court terme.

Tre’Quan Smith, WR, Saints. On s’attendait à ce que Smith intensifie en l’absence de Michael Thomas (cheville), et c’est exactement ce qu’il a fait lundi soir, attrapant cinq des sept cibles pour 86 verges. On ne sait pas combien de temps Thomas sera absent, mais avec Emmanuel Sanders en difficulté pour la deuxième semaine consécutive, il est possible que Smith ait plus de rôle même lorsque Thomas reviendra. Il vaut la peine d’être saisi pour un coup de pouce à court terme.

Devonta Freeman, RB, FA. Freeman devrait signer quelque part cette semaine compte tenu de toutes les blessures de RB. Il doit rendre visite aux Giants mardi, et s’il ne signe pas là-bas, il pourrait attirer l’attention de la Caroline. Freeman n’a fait en moyenne que 3,6 verges par course avec les Falcons l’année dernière, mais il a tiré 59 cibles sur 70 pour 410 verges de réception, donc il aura au moins de la valeur dans les ligues PPR. Même si Freeman n’est pas signé lorsque les dérogations sont exécutées mardi soir, il vaut la peine d’être saisi.

Frank Gore, RB, Jets. Alors que tous les autres membres de votre ligue recherchent des remplaçants à court terme et des dos de comité, pourquoi ne pas prendre un partant de bonne foi qui a reçu 21 courses la semaine dernière? Oh, c’est vrai – parce qu’il a 37 ans. Pourtant, Gore va dominer les courses pour les Jets au moins dans les deux prochains matchs alors que Le’Veon Bell (ischio-jambiers) est absent, et les choses s’ouvrent un peu en termes de calendrier, avec Indianapolis et Denver au robinet pour les Jets. Gore n’est pas exactement un jeu haut de gamme, mais il est un flex intéressant dans les ligues standard compte tenu de son volume.

Gardner Minshew, QB, Jaguars. Minshew a fait preuve à la fois d’efficacité et d’insouciance dans ses deux premiers départs cette année, mais il y a eu un élément constant: beaucoup de points fantastiques. Chaque année, les propriétaires de fantaisie collent avec des vétérans éprouvés tandis que des évasions comme Minshew marquent des points sur le fil de renonciation. Entrez au début de cette année et prenez Minshew maintenant. Il publiera probablement un autre gros match jeudi contre les Dolphins, et il obtiendra trois matchs plus favorables après cela (@ Texans, @ Bengals contre Lions).

Pour des suggestions supplémentaires de renonciation / d’agent libre, y compris les meilleurs Dion Lewis, Joshua Kelley, Darrell Henderson, et plus encore, consultez notre liste complète de la semaine 3.