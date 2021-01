La saga Fast and Furious est l’une des plus célèbres d’Universal Pictures et est sur le point de se terminer, car après la prochaine sortie de “F9”, il y aura deux autres films pour clôturer l’histoire de Dominic Toretto et de tous ses Famille Fast and Furious.

Cette décision a donné lieu au retour de certains personnages des films précédents et sans aucun doute, la réapparition de Han a pris tous les fans de la saga par surprise, ce qui a poussé beaucoup à demander le retour de certaines personnalités de les trois premiers films.

Dans cette note, nous allons vous rappeler certains des personnages les plus colorés de F&F qui pourraient être intéressants s’ils reviennent pour la fin de Fast and Furious.

10. JOHNNY TRAN

1. JOHNNY TRAN / LE RAPIDE ET LE FURIEUX (Photo: Universal Pictures)

Il était le premier antagoniste majeur de la série, mais toujours l’un des méchants les plus riches de toute la franchise, Johnny Tran était la première (et peut-être la dernière) fois que le public pouvait sentir que les enjeux étaient importants. Tran était un méchant incroyable et intense, et bien que les fans ne le reverront probablement jamais, car les méchants F & F sont maintenant littéralement des super-héros, ce serait formidable de le voir apparaître brièvement.

9. JESSE

Chad Lindberg a joué Jesse dans les premiers films “Fast and Furious” (Photo: Universal Studios)

Jesse est l’un des personnages les plus aimés du premier film Fast & Furious, car il a montré le plus humain de la série car il était drôle et terre à terre, mais il a également commis des erreurs comme tout le monde. Ce serait donc super de le voir revenir dans une sorte de flash-back pour remonter le moral des fans.

8. CARTER VERONE

Carter Verone (Photo: Universal Pictures)

Carter Verone était le méchant dans le deuxième film Fast & Furious. Beaucoup se souviennent beaucoup de lui et pas à cause de ses mauvaises actions, mais parce qu’il était très riche, puisqu’il avait un yacht, un manoir, un million de voitures et plus.

Ce serait formidable de voir Verone revenir car même s’il était bien au-dessus, il avait tellement plus de caractère que tout autre méchant depuis lors, et il avait également des méthodes de torture extrêmes.

7. AGENT MARKHAM

Agent Markham (Photo: Universal Picture)

Il est apparu dans le deuxième film et son arc de personnage est prévisible et quelque chose que les fans ont vu dans un million de films, alors qu’il s’emmêle initialement avec Brian, le flic infiltré, mais à la fin, les deux partagent un geste de respect après le travail. ensemble à contrecœur Abattez le méchant.

6. AGENT BILKINS

Agent spécial Bilkins (Photo: Universal Pictures)

Bilkins est le plus mesuré des deux agents du FBI, et comme il a une histoire avec Brian après avoir travaillé avec lui sur le premier film, il sait comment traiter avec lui. Bilkins est patient et cela se traduit par un effet hilarant alors qu’il s’assoit confortablement et mange du pop-corn en regardant Brian et Roman se frapper dans le derby.

5. SUKI

On se souvient de l’Américaine Devon Aoki pour sa participation au premier opus de «The Fast and The Furious». (L’Internet)

Le rôle de Devon Aoki dans 2 Fast 2 Furious était court mais mémorable. Jouant le coureur chaud avec une Honda S2000 améliorée, Suki est un excellent coureur et des mécaniciens apparemment excellents. Et étant donné que la franchise Fast & Furious manque cruellement de personnages féminins bien écrits, il pourrait être utile de dépoussiérer ce personnage pour apporter une nouvelle vie et de l’enthousiasme à la franchise.

4. JULIUS ORANGE

Amaury Nolasco, star de “Prison Break”, revient à la télévision dans la série “Hightown”. (Photo: .)

Amaury Nolasco avait un rôle similaire à Suki dans 2 Fast 2 Furious. Orange Julius est un coureur de rue, mais pas génial car il a fini dernier dans la première course, et bien qu’il commence comme l’adversaire de Brian, il semble aider O’Conner et Roman.

3. TWINKIE

Lil Bow Wow (Photo: Universal Pictures)

Aucun fan de Fast & Furious ne s’allumerait plus que si Twinkie apparaissait au hasard à l’écran. Le troisième film a continué la tradition de choisir des rappeurs pour des rôles tertiaires, alors que Twinkie est décrit de manière hilarante par Lil Bow Wow.

2. NSP

Drift King (Photo: Universal Pictures)

Il vaudrait la peine de ramener DK, alias Drift King, pour implémenter un peu de réalité ancrée dans le film.

1. NEELA

Nathalie Kelley a joué ‘Neela’ dans ‘The Fast and the Furious: Tokyo Challenge’. (Instagram @natkelley)

Puisque c’est une garantie que les fans reverront enfin Sean (son camée extrêmement court dans Fast & Furious 7 ne compte pas), cela ne peut que signifier que les fans doivent voir Neela, dont le cœur a gagné après avoir battu DK dans le final. C’est un autre personnage féminin de la série qui a été mis à l’écart, et même dans Tokyo Drift, elle a montré qu’elle avait des capacités, mais elles n’ont jamais été mises en pratique.