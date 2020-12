“Rapides et furieux“, Aussi connu sous le nom”Rapide et furieuxDans sa langue d’origine, c’est une franchise d’action qui a atteint le sommet de la main d’Universal Pictures. Avec Vin Diesel et une foule de stars hollywoodiennes, la série de films est devenue un phénomène cinématographique pour ses fans.

Et c’est cela, bien que “Rapide et furieux“Est plein de scènes d’action et ses personnages exécutent d’incroyables cascades de voitures, l’axe central de son histoire a toujours été la famille, et il a atteint le point que ses propres acteurs sont devenus de grands amis, à quelques exceptions près, pour avoir travaillé ensemble si longtemps.

Il n’est donc pas surprenant que ses fans se comptent par milliers, voire par millions dans le monde. Cependant, personne ne s’attendait Christopher Nolan, qui a récemment critiqué la décision de Warner Bros pour déplacer toute votre liste Films de 2021 à HBO Max, il professera un grand fan de la franchise.

Le réalisateur de films comme “Principe“,”Le Chevalier Noir“,”Interstellaire“Et”Début“Il est allé à l’enregistrement d’un podcast pour parler de son dernier film, mais au cours de la conversation, il a également été interrogé sur une rumeur dont il a dit qu’il était fan de”Rapide et furieux», Auquel le réalisateur a dit oui sans hésitation selon Bande dessinée.

CHRISTOPHER NOLAN EST UN FAN “FAST AND FURIOUS”

Christopher Nolan se déclare fan de la franchise “Fast and Furious” (Photo: Vanity)

Apparaissant sur le podcast Heureux triste confus, Nolan discuté de certains points de son film avant de se déclarer fan de la franchise de “Rapides et furieux». Le réalisateur aime vraiment comment les films sont devenus plus gros et plus fous, même s’il aime mieux certaines des premières entrées de la franchise:

“Je suis un peu un type de recette originale, je veux dire l’original de Rob Cohen … Mais en fait, j’ai un faible pour Tokyo Drift”, a-t-il déclaré. Nolan. «Et puis des compétences comme les itérations de Justin Lin, à mesure qu’elles devenaient de plus en plus folles, elles se sont transformées en autre chose, mais en quelque chose de plus amusant.

D’un autre côté, il a également commenté la problèmes de fans de franchise ils demandent toujours plus grandes suites que le film original, mais lorsque cela se produit, il se plaindra également que le le deuxième film est passé attentes et devient même un film plus réussi que le premier:

Paul Walker et Vin Diesel ont lancé toute la franchise (Photo: Universal Pictures)

«Ce qui est drôle à propos de ces films, c’est que même s’ils sont devenus plus gros, comme les suites doivent le faire, tout le monde se plaint toujours de cela, mais nous sommes ceux qui agrandissent les suites. . Nous les voulons plus grands, vous ne voulez pas qu’ils soient plus petits, est la leçon d’Alien 3 que Fincher a apprise. Vous pouvez le faire, mais cela ne rendra personne heureux, même si personnellement j’aime ce film, beaucoup plus que lui en fait.

Beaucoup seraient d’accord avec l’opinion de Nolan en considérant le premier film comme l’un des meilleurs de la franchise. Le film qui a tout déclenché et a présenté les personnages de Paul Walker et vin Diesel, Brian O’Connor et dominic Toretto, qui s’il n’y avait pas la mort de Walker, resterait toujours pour les derniers films.

“Fast and Furious” continuera pendant deux autres films après “F9” (Photo: Universal Pictures)

L’un d’eux sera “F9″, Qui sortira en salles le 28 mai 2021 si la pandémie de coronavirus ralentit sa progression. La bande verra Dominc Toretto et son équipe face Jakob de John Cena, le frère séparé de Dominique et Mia Toretto, qui s’est allié avec Chiffrer de Charlize Theron.

Bien qu’il ait été précédemment confirmé que la série se terminerait avec le dixième film de la série, les plans ont été modifiés plus tôt cette année lorsqu’il a été annoncé qu’elle se terminerait avec deux films. Le réalisateur Justin Lin est en pourparlers pour réaliser les deux films. On s’attend à ce qu’ils reviennent Diesel, Gibson et Johnson pour partager à nouveau l’écran, et avec Christopher Nolan applaudissements du public.

“Fast and Furious” se terminera après 11 films principaux (Photo: Universal Pictures)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bande-annonce de “Fast and Furious 9”, un film qui sortira en avril 2021

Bande-annonce de “Fast and Furious 9”, un film qui s’ouvre en avril 2021