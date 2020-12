Une scène de “Le rapide et le furieux: Tokyo Drift” cela avait beaucoup plus de sens après la première de «Fast Five» en 2011. Le film, réalisé par Justin Lin, a d’abord servi de troisième film dans la célèbre «The Fast Saga», mais a ensuite été placé rétroactivement sur la chronologie sur mesure. que la franchise a continué. Ce film mettait en vedette une nouvelle équipe, dont Han Seoul-Oh, jouée par Sung Kang.

Han est apparu pour la première fois dans la franchise “Rapide furieux” en 2006. Depuis lors, nous avons vu ses excellentes compétences de conducteur, participant à des missions mondiales visant à éliminer des hommes d’affaires corrompus, des seigneurs du crime et de dangereux mercenaires. Rapidement, le personnage de Sung Kang est devenu l’un des plus aimés de la saga. En fait, sa mort sur «Tokyo Drift» a brisé les fans; bien que “Fast and Furious 9” (“Fast and Furious 9”) marquera son retour dans l’histoire.

“Tokyo Drift” s’est concentré principalement sur Sean Boswell, un lycéen envoyé vivre avec son père à Tokyo. Là-bas, il a été pris dans le monde des courses illégales où il a rencontré Han. Après avoir rencontré Takashi, l’actuel «roi de la dérive», Sean a décidé qu’il voulait apprendre à dériver. C’est alors que Han, qui se trouvait être un associé de Takashi et de son oncle, lui apprit toutes les astuces nécessaires. Ils sont finalement devenus amis.

Il est vrai que Han volait les opérations de Yakuza pendant un certain temps, mais il était déjà riche avant «Tokyo Drift» (Photo: Universal Pictures)

UN PEU DE CONTEXTE …

Au début du film, lorsque la confrontation entre Sean et Takashi a commencé, essentiellement sur Neela, le jeune Américain et le «roi de la dérive» se sont affrontés dans une course de rue. Bien sûr, Sean n’en savait pas grand chose, alors Han a décidé de lui apprendre. Ce dernier, il a offert sa Nissan Silvia 2001 pour une utilisation dans la compétition.

La réponse de Boswell à l’offre de Seoul-Oh était surprenante. Par conséquent, plus tard, il a demandé pourquoi Han donnerait sa voiture chère à un gars inexpérimenté, sachant qu’elle pourrait être détruite. À quoi il a répondu: “Parce que je n’ai pas d’argent”. Cette phrase n’a pas été comprise à l’époque; surtout parce que dans le film laissait entendre que Han était un millionnaire au prix de voler de l’argent à l’oncle de Takashi et au Yakuza, mais il n’était pas. En fait, cela a été expliqué des années plus tard dans «Fast Five».

À la course de Tokyo, Han Lue est tué dans ce qui semblait être un simple accident de voiture (Photo: Universal Pictures)

COMMENT «FAST FIVE» A AJOUTÉ UN CONTEXTE AU PASSÉ DE HAN

Il est vrai que Han volait les opérations de Yakuza pendant un certain temps, mais il était déjà riche avant “Tokyo Drift”. Après sa mort à la fin du film, il a été révélé qu’il était un vieil ami de Dominic Toretto. Son histoire a été montrée pour la première fois dans “Fast & Furious” quand Han a aidé Dom à voler des camions-citernes. Il a également été l’un des principaux acteurs de “Fast Five”, un film qui a débuté cinq ans après “Tokyo Drift”, mais en termes de chronologie, il a eu lieu plus tôt. Et c’est que Han Seoul-Oh s’est envolé pour le Brésil pour rejoindre l’équipe Toretto afin de voler 100 millions de dollars à un homme d’affaires corrompu dans ce pays. À la fin de la mission, ils ont chacun gagné 10 millions de dollars. Han et Gisele Yashar ont pris leurs gains et ont fait le tour de l’Europe.

Tous deux sont revenus pour affronter Owen Shaw dans “Fast and Furious 6”, où Gisele est tuée dans un affrontement, qui a conduit Han à retourner à Tokyo, où il a ouvert son nouveau garage, reliant les événements de “Tokyo Drift”. La scène post-crédits du film culte a révélé une meilleure vision de sa mort aux mains du frère d’Owen, Deckard Shaw, qui était à l’origine d’un nouveau conflit dans “Furious 7”.

Malgré la série d’événements, Han a été vivant tout ce temps et fera son retour dans “F9”, qui sortira en avril 202.1. Sean et quelques autres personnages de “Tokyo Drift” feront également leur retour car le prochain film remplira quelques espaces entourant la mort supposée du personnage.

Han Lue, interprété par l’acteur Sung Kang, reviendra dans la franchise dans «Fast & Furious 9», l’un des derniers films de la série (Photo: Universal Pictures)