Sans aucun doute vin Diesel Il est l’un des visages les plus populaires d’Hollywood. De sa participation aux films de “Rapides et furieux“,”Rapide et furieuxDans sa langue d’origine, en plus de son rôle de Groot dans les films de Marvel Studios, l’acteur s’est positionné comme l’un des artistes les plus recherchés du marché.

Cependant, sa carrière dans le cinéma Cela a commencé bien avant, quand il a joué pour la première fois dans un film intitulé “Réveils», Où aucun crédit n’a été reconnu. Après cela, il a participé à des courts métrages et a commencé à écrire, réaliser et produire des films, ainsi que d’expérimenter sa voix dans des films d’animation tels que “Le géant de fer».

Bien que quelques années plus tard, il serait reconnu comme une promesse de Hollywood pour son rôle dans “XXX” et “Les Chroniques de Riddick“La vérité est que sa carrière a été catapultée à la célébrité pour son rôle de dominic Toretto dans votre franchise la plus aimée, La saga rapide, qui a commencé avec le défunt Paul Walker.

Mais tout n’a pas réussi dans sa vie. En fait, nombre de ses films ont reçu une mauvaise note sur les principaux sites de critiques internationaux. Screenrant a dressé une liste des 10 pires films de vin Diesel, selon le site Tomates pourries qui qualifie n’importe quel blockbuster dans le monde.

LES 10 PIRES FILMS VIN DIESEL

XXx: Le retour de Xander Cage (2017) – 44%

La longue marche à la mi-temps de Billy Lynn (2016) – 44%

Injecté de sang (2020) – 30%

Les chroniques de Riddick (2004) – 29%

Rapide et furieux (2009) – 28%

Les gars de Knockaround (2001) – 21%

La sucette (2005) – 21%

Le dernier chasseur de sorcières (2015) – 18%

Un homme à part (2003) – 11%

Babylone AD (2008) – 6%

