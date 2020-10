“Rapides et furieux“, Connu internationalement sous le nom de”Rapide et furieux“C’est une franchise de films d’action qui étaient à l’origine des bandes sur les courses de rue. Maintenant, à chaque film, des éléments d’espions et de conflits internationaux se sont ajoutés, au point de frôler la science-fiction.

Cela était dû à la présentation de cascades impossibles qui défient de nombreuses lois de la physique, telles que les voitures volantes, les personnes tombant d’énormes distances n’ayant qu’une petite fissure, les sauts entre les voitures à la vitesse maximale et maintenant enfin les morts reviendront à la vie avec Avoir dans “F9».

Tous ces détails ont amené leurs fans à se demander à quel point les cascades montrées par les protagonistes de “Rapides et furieux“Sur grand écran, affirmant qu’à plus d’une occasion, ils ils auraient dû mourir ou se retrouver avec tous leurs os brisés au lieu de survivre sans aucune conséquence.

Pour lui, Insider a publié une vidéo avec un physicien analysant divers moments de 11 films de la franchise de “Rapides et furieux», Pour découvrir une fois pour toutes à quel point ses cascades sont réelles ou si elles les films dépeignent plus de fantaisie que de réel dans la franchise.

QUELLE EST LA RÉALITÉ DES STUNTS «FAST AND FURIOUS»?

Dans une longue vidéo avec Insider, physique Diandra Leslie-Pelecky s’attaque à plusieurs des cascades qui semblent impossibles dans la franchise, en analysant toutes ses connaissances sur le lois de la physique et voir les possibilités que certains d’entre eux se produisent dans le Monde réel.

Comme prévu, la plupart des cascades de “Rapides et furieux«Ce serait extrêmement difficile à réaliser dans la vraie vie, voire impossible. Cependant, d’autres cascades auraient également de grandes chances de se produire, donc tout n’est pas aussi fantastique qu’on l’espère.

Quelle est la réalité des cascades dans “Fast & Furious”? (Photo: Universal Pictures)

Les créateurs de ces cascades augmentaient le niveau de chaque film pour toucher l’impossible, mais comme l’indique la même chose Leslie-Pelecky, peut-être certaines des actions de dominic Toretto et sa famille sont tout à fait possibles dans la vraie vie, improbable, mais avec toute la chance du monde de son côté, possible.

Quelle est la réalité des cascades dans “Fast & Furious”? (Photo: Universal Pictures)

Un exemple de ceci est lorsque dans “Furieux 7” du 2015, Bryan O’Conner, mettant en vedette le défunt Paul Walker, s’échappe d’un bus en tombant d’une falaise, en courant dessus, puis en s’agrippant au pare-chocs d’une autre voiture en mouvement au bord du sommet. Impossible? Pour rien:

«Je veux dire, nous avons tous essayé de monter un escalator, non? C’est ce que vous faites là-bas. Toute cette astuce est basée sur le fait que la personne peut courir plus vite que le bus tombe. Quand ils ont filmé cela, la cascade double a remonté le bus alors qu’il tombait », explique la physique dans le vidéo.

Quelle est la réalité des cascades dans “Fast & Furious”? (Photo: Universal Pictures)

«Quand il tient la barre et qu’elle s’arrête soudainement, vous obtenez ce bel exemple de la loi du mouvement de Newton, où un objet en mouvement continuera à bouger, car elle arrête la voiture et il continue de voler. Je pensais que c’était vraiment créatif et totalement possible », conclut le spécialiste.

Mais il y a aussi de nombreuses scènes qui seraient pratiquement impossibles à faire. Par exemple dans “Fast & Furious 6” du 2013, Toretto enregistrer Letty Sautant d’une route à l’autre d’un véhicule à grande vitesse, il la surprend en l’air et tombe dans le rétroviseur d’une voiture sans se blesser. Pour la physique, c’est possible, mais hautement improbable.

Quelle est la réalité des cascades dans “Fast & Furious”? (Photo: Universal Pictures)

«Il est peut-être possible que Dom puisse lancer à l’angle droit pour intercepter Letty. Et puis il est peut-être possible que ce chemin vous ait conduit au deuxième pont au lieu du premier, et peut-être qu’il y avait une voiture au point où ils ont atterri, et peut-être qu’il est possible qu’ils aient survécu en frappant la voiture ensemble. Chacune de ces choses aurait pu arriver, mais toutes les quatre ensemble sont une grande coïncidence. “

Il ne fait aucun doute que les fans continueront à profiter des cascades qui semblent impossibles sur grand écran, mais aussi fantaisistes que cela puisse paraître, tout indique qu’elles ont un peu de réalité lorsqu’elles sont exécutées. En tous cas, il ne faut pas oublier que ce qu’ils font est de la science-fiction dans un film, donc n’importe laquelle de ses actions reproduites dans la vie réelle finirait très mal.

Quelle est la réalité des cascades dans “Fast & Furious”? (Photo: Universal Pictures)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bande-annonce de “Fast and Furious 9”, un film qui s’ouvre en avril 2021

Bande-annonce de “Fast and Furious 9”, film qui sortira en avril 2021