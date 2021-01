Tout au long de l’intrigue de Fast and Furious, l’amour entre Dominic Toretto et Letty a été très fort. Ils ont dû surmonter de nombreuses épreuves et obstacles pour être ensemble, sans aucun doute, leur relation a prévalu sur tout et l’amour entre les personnages interprétés par Vin Diesel et Michelle Rodríguez est devenu unique.

Cependant, l’histoire principale du quatrième film est centrée sur la mort supposée de Letty et la vengeance qu’ils exécutent en son nom afin qu’elle puisse reposer en paix. Cela a donné lieu à cela dans Fast Five, Toretto Croyez à nouveau en amour et décidez d’avoir une liaison avec Elena Nevez (Elsa Pataky).

La relation se poursuit jusqu’au milieu du sixième film, dans lequel Leticia revient et après avoir terminé avec Owen Shaw et son groupe, elle décide de reprendre sa relation avec Dominic. Mais ce que personne n’imaginait, c’est que le personnage de Elsa Pataky elle tomberait enceinte et garderait cette nouvelle pour elle-même.

Fils d’Elena et Dominic Toretto (Photo: Universal Pictures)

Tout était calme, puisque dans le septième film Fast and Furious, Toretto se mariera avec Letty et ils décident de s’éloigner des problèmes pour vivre une longue lune de miel. Mais ce que tu n’as jamais imaginé Dominique, est-ce qu’un nouvel ennemi viendrait à cet endroit

Dans Rapide et furieux 8, une femme mystérieuse nommée Chiffre (Charlize Theron). Elle convainc en quelque sorte Soleil passer du côté obscur et trahir ses proches. Cela a surpris de nombreux fans, car ils ne comprenaient pas pourquoi il faisait cela, alors au fur et à mesure que le film progressait, nous avons tous découvert que Toretto Il a agi de cette manière pour défendre la vie d’Elena et de son fils.

Après avoir vu le développement de cette intrigue, de nombreux adeptes ont commencé à s’interroger sur l’âge du petit garçon Brian Marcos, car cela faisait longtemps qu’il n’avait pas eu de relation amoureuse avec Elena.

POURQUOI L’ÂGE DU FILS DE TORETTE N’A PAS DE SENS?

Soleil et Elena Ils ont mis fin à leur relation amoureuse lors des événements de Fast & Furious 6, qui ont eu lieu en 2013 selon la chronologie canonique de Fast & Furious créée par le Web. Screenrat. Voyant que c’était leur dernier point de contact entre eux, il est probable qu’Elena aurait été enceinte avant les événements de Furious 7.

De plus, lorsque l’attaque violente de Deckard Shaw (Jason Statham) Au bureau du DSS, ce que la théorie indique, c’est qu’à ce moment-là, Elena attendait déjà le bébé de Toretto et c’est pourquoi elle a complètement disparu de l’intrigue pour s’occuper de son petit.

Rien de tout cela n’était connu avant le huitième film réalisé en 2017, mais selon l’histoire, le fils d’Elena et Dom ne pouvait pas avoir plus d’un an.

Le fils de Dominic Toretto (Photo: Universal Pictures)

En réalité, le jeune Brian aurait eu environ trois ou quatre ans selon sa supposée conception en 2013. Au lieu de cela, la franchise Rapide furieux a introduit un trou dans l’intrigue en utilisant un bébé pour jouer le fils de Dom. Du point de vue de l’histoire, il était logique que la série voulait que Toretto se montre dans sa nouvelle paternité, mais la question demeure L’âge de Brian.

On ne sait pas encore quand le neuvième film Fast & Furious sortira, mais sur la base des images de la bande-annonce de F9, le fils de Dom est représenté plus jeune que la chronologie le suggère.