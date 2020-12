Mis à jour le 25/12/2020 16h06

Le premier rôle de film international de Gal Gadot est venu avec “Fast and furious 4” (2009) comme Gisele, un personnage qui se répéterait encore quelques années dans cette franchise et que les fans de vitesse manqueront. En fait, beaucoup attendent son retour dans l’histoire, comme d’autres personnages l’ont fait auparavant. Mais qu’en pense l’actrice?

Gal Gadot Elle a joué le trafiquant de drogue Gisele Yasha du quatrième film “Fast and Furious”. Après avoir affronté Dominic Toretto (Vin Diesel), il rejoint enfin son équipe et s’avère rapidement être un grand atout pour l’équipe principale. Il développe plus tard une liaison avec Han Lue (Sung Kang), mais meurt après être tombé de l’avion dans la tristement célèbre scène de piste dans “Fast & Furious” 6.

La vérité est que la mort de Gisele yasha C’était l’un de ceux qui ont le plus surpris les fans de la franchise et beaucoup attendent son retour; surtout après avoir déjà vu plus d’un retour d’un personnage présumé mort. Han Lue, le partenaire de Gisele, est l’un d’entre eux, qui reviendra à l’histoire dans le neuvième épisode. Malgré tout, Gal Gadot a déclaré qu’elle n’était pas sûre de revenir dans un futur film “Fast & Furious”. Voici plus de détails sur ce qu’il a dit.

LES CHANCES DE GAL GADOT DE RETOUR À «FAST AND FURIOUS»

L’espoir que Gal Gadot reviendra à «Fast & Furious» a grandi au cours de la dernière année après que la bande-annonce de F9 a révélé le retour de Han Lue dans l’histoire. On croyait que le personnage de Sung Kang était mort et sa résurrection jusqu’alors inexplicable a revigoré l’idée que Gisele pourrait également revenir dans la franchise. Dans une récente interview, l’actrice a abordé le sujet et a révélé où se situe son avenir “Rapide furieux”.

Gadot fait la promotion «Wonder Woman 1984» pour sa sortie en salles et HBO Max, et dans l’une de ses interviews avec MTV News en plus de toucher sur le sujet, il a également évoqué sa carrière. Vers la fin de l’interview, l’actrice a mentionné comment elle avait précédemment travaillé avec sa co-star de “Red Notice” Dwayne Johnson sur “Fast & Furious”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible qu’elle joue à nouveau Gisele, Gadot a répondu: «Oh mon Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, ce n’est pas sur ma liste de choses à faire “.

Si Gadot dit la vérité et ne protège pas d’autres surprises que “F9” il pourrait avoir en magasin pour la première du film, donc les fans ne devraient pas s’attendre à le voir une fois de plus dans l’histoire. Bien que les espoirs demeurent encore; surtout, après avoir confirmé qu’Universal et le réalisateur Justin Lin développaient déjà “Fast & Furious 10” et “Fast & Furious 11”. Un spin-off réservé aux femmes est également en préparation, et le retour de Gadot là-bas pourrait donner un coup de pouce au film.

