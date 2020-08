Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a déjà été occupé cet été, mais le club a encore de nombreux appels à faire. Après avoir pris le relais juste avant Noël, le manager Mikel Arteta supervise la reconstruction, et il y a eu des signes positifs après le redémarrage, notamment la victoire de la FA Cup. Cependant, après quatre années consécutives sans football de Ligue des champions, la marge de manœuvre financière est limitée. Et cela a été aggravé par certaines mauvaises décisions prises par les administrations précédentes ainsi que par la pandémie mondiale.

Comme nous l’avons fait précédemment, voici quelques conseils non sollicités de ma part et de James Olley: une évaluation joueur par joueur de l’équipe, ce qui pourrait avoir du sens et dans quelles circonstances. Là où vous voyez un « Keep » simple et direct, vous pouvez supposer que nous avons accepté et qu’il n’y avait pas grand chose à dire. Sinon, nous avons pesé avec nos commentaires.

Il ne s’agit pas seulement de performances. Il s’agit de l’âge, des salaires, de la personnalité et de la durée du contrat (nous avons choisi Transfermarkt pour les dates d’expiration des contrats par souci de cohérence). Et il y aura aussi des pièces mobiles: départs ou arrivées qui provoquent des réactions en chaîne, parfois inattendues.

Aller à: Defenders | Milieux de terrain | Attaquants | Évaluation globale

GARDIENS DE BUT

Bernd Leno (28 ans, le contrat expire en 2023)

VERDICT: Gardez

Emiliano Martinez (27 ans, 2022)

OLLEY: « Certains se sont un peu emportés sur le fait qu’il avait mérité le droit d’être n ° 1. Tout ce qu’il a prouvé, c’est qu’il était un bien meilleur n ° 2 qu’on ne le pensait auparavant. Avec la blessure de Leno, vous devez le signer de nouveau et lui donner le combat juste qu’il veut. «

MARCOTTI: « D’accord. S’il y a un côté positif à la blessure de Leno, c’est que Martinez aura beaucoup de temps de jeu, donc s’il est déterminé à être n ° 1, l’été prochain, vous pourrez le vendre à la valeur marchande s’il prolonge son accord. «

VERDICT: conserver et étendre

Matt Macey (25 ans, 2021)

OLLEY: « Il a 25 ans et ne va pas s’améliorer. Ils ont un jeune appelé James Hillson qu’ils aiment vraiment, donc il peut être le troisième gardien local. »

VERDICT: Dump (prix estimé 1 million £)

DÉFENSEURS

* Konstantinos Mavropanos déjà prêté à Stuttgart

William Saliba (19 ans, 2024)

OLLEY: « Arsenal n’est pas en mesure de permettre à une signature de 27 millions de livres d’être prêtée à nouveau … ils ont besoin de sang frais. Les fans le préparent déjà pour être le prochain Tony Adams, il doit donc être là. «

MARCOTTI: « Les blessures l’ont vraiment limité à Saint-Etienne l’année dernière quand il était en prêt. J’attendrais de voir où il en est en pré-saison pour ensuite réfléchir à l’opportunité de le prêter à nouveau. Si Arteta va pouvoir le récupérer. temps de jeu régulier, alors très bien. Mais s’il doit être quatrième ou cinquième dans l’ordre hiérarchique, alors peut-être que vous le prêtez à nouveau, car à son âge, il est important qu’il joue. «

VERDICT: Split: Conserver / Conserver et considérer

Shkodran Mustafi (28, 2021)

OLLEY: « Il s’est un peu amélioré sous Arteta, mais ça ne sert à rien de le prolonger et si vous le gardez, vous le perdez avec une gratuité l’année prochaine. Alors encaissez, même si vous feriez bien de gagner 10 millions de livres. »

VERDICT: Dump (prix estimé: 8 M £ – 10 M £)

Chambres Calum (25, 2022)

OLLEY: « Il a eu une tonne de blessures et n’a pas joué depuis septembre, alors vous devrez peut-être attendre jusqu’en janvier. Mais je pense qu’entre lui et Rob Holding, il faut y aller. »

MARCOTTI: « Il doit prouver sa forme physique avant que vous puissiez vendre. Mais si quelqu’un vous donne 10 millions de livres maintenant, j’irai tout de suite. Sinon, attendez. »

VERDICT: Dump (prix estimé: 10 M £ – 12 M £)

Rob Holding (24, 2023)

OLLEY: « Il fait face à une bataille pour gagner sur Arteta, mais au moins il est en forme maintenant, donc peut être évalué. De plus, c’est un bon gars à avoir dans le vestiaire. »

MARCOTTI: « Il a eu une tonne de blessures depuis son arrivée au club en 2016. Mais si vous jouez contre trois, vous aurez besoin de lui comme joueur d’équipe. »

VERDICT: Gardez

Sokratis Papastathopoulos (32, 2021)

OLLEY: « Il a de gros salaires et il lui reste un an sur son contrat. De plus, il a clairement indiqué qu’il voulait jouer, alors j’essaierais de faire un accord à prix réduit. »

MARCOTTI: « Je pense qu’il peut encore contribuer quelque part, mais je pense qu’Arteta se sent différemment et il n’y a aucun moyen de prolonger son contrat. Donc s’il veut du temps de jeu, vous le laissez partir. Il devra peut-être prendre moins d’argent en échange pendant plus d’années. , mais quelqu’un le prendra, je pense. «

VERDICT: Dump (prix estimé: 3 M £ – 4 M £)

David Luiz (33 ans, 2021)

MARCOTTI: « Il n’est évidemment pas la tasse de thé de tout le monde, mais clairement Arteta apprécie ce qu’il apporte. »

VERDICT: Gardez, ne prolongez pas

Pablo Mari (26 ans, 2024)

OLLEY: « Il est une présence apaisante dans cette équipe et pourrait être le paquet surprise la saison prochaine une fois qu’il sera à nouveau en forme. »

VERDICT: Gardez

Kieran Tierney (23 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Sead Kolasinac (27, 2022)

OLLEY: « Pas assez en forme et pas assez bon pour être un joueur de haut niveau en Premier League. »

MARCOTTI: « Il a joué un peu sous Arteta, mais je pense qu’il est temps de gagner car je soupçonne qu’il ne sera pas plus qu’un joueur d’équipe à l’avenir. Vous pouvez toujours obtenir quelque chose pour lui et si vous le gardez, vous avez pour le prolonger. Ce n’est pas une bonne idée. «

VERDICT: Dump (prix estimé: 7 M £ – 8 M £)

Hector Bellerin (25 ans, 2023)

OLLEY: « Il n’est pas aussi rapide qu’il l’était, mais il a de la valeur dans les vestiaires et sur le terrain. À moins que vous n’obteniez une très grande offre, vous le gardez. »

MARCOTTI: « Il a été lié à des mouvements dans le passé, mais il n’a commencé que 31 matchs de Premier League au cours des deux dernières saisons. Il est engagé dans le club et veut rester. Aucune raison de le déplacer. »

VERDICT: Conserver à moins que vous n’obteniez une offre importante (prix estimé 40 millions de livres sterling)

Ainsley Maitland-Niles (22, 2023)

OLLEY: « C’est un milieu de terrain central naturel, pas un ailier. Mais il n’est pas assez bon pour jouer au milieu de terrain pour Arsenal alors ils l’ont mis à l’écart, même si, en position, ce n’est pas instinctif pour lui. Je pense que vous encaissez. »

MARCOTTI: « Vous n’avez pas besoin de trois arrières droits. Je ne pense pas qu’il ait un avantage assez important, donc c’est un bon joueur pour passer à autre chose et aider à financer d’autres achats. »

VERDICT: Dump (prix estimé: 15 M £ – 20 M £)

Cédric Soares (28, 2024)

MARCOTTI: « Sa signature a été un peu époustouflante, surtout depuis qu’il a signé un contrat de quatre ans. Mais maintenant qu’il est là, découvrons ce qu’il peut faire. »

VERDICT: Gardez

MILIEUX DE TERRAIN

Lucas Torreira (24 ans, 2023)

OLLEY: « Arteta veut ramener Dani Ceballos du Real Madrid et recruter un milieu de terrain défensif. S’il parvient à le faire, vous devez vendre Torreira. »

MARCOTTI: « Je sais que c’est un atout vendable et, après avoir commencé les premiers matchs sous Arteta, il a perdu sa place. Mais je ne pense pas que vous l’abandonniez pour l’instant. Il a les qualités que vous pensez qu’Arteta apprécierait. «

VERDICT: Split: Dump / Keep (prix estimé: 20 M £ – 25 M £)

Granit Xhaka (27, 2023)

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et une foule d’autres invités chaque jour alors que le football trace un chemin à travers la crise des coronavirus. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

OLLEY: « Il n’est pas assez bon pour être dans un club de haut niveau, mais il est meilleur que quiconque à ce poste à Arsenal, alors restez avec lui. Mais s’ils ont ce milieu de terrain défensif dont ils ont besoin, il se déplace sur le banc. »

MARCOTTI: « Il reçoit une tonne de bâton de certains, mais il est durable. Il a été un partant sous trois managers différents, semble populaire dans le vestiaire et il a mieux joué vers la fin de la saison. Vous devez suivre ce que veut Arteta. , notamment parce que vous n’obtiendrez pas beaucoup d’argent pour lui. «

VERDICT: Gardez

Mohamed Elneny (28 ans, 2022)

MARCOTTI: « Il était partant à Besiktas la saison dernière en prêt, donc vous voyez s’il y a un accord à conclure. J’essaierais de vendre et d’obtenir ce que vous pouvez, car dans un an il vaudra beaucoup moins. «

VERDICT: Dump ou Prêt (prix estimé 5 M £)

Matteo Guendouzi (21 ans, 2022)

OLLEY: « Le problème est qu’il a mis en colère beaucoup de gens avec son comportement, y compris Arteta. C’est une chance pour le manager de marquer son autorité sur le côté, de montrer que personne n’est en sécurité. Je l’ai laissé tomber. »

MARCOTTI: « Je suis d’accord que son comportement n’a pas été génial et Arteta ne veut probablement pas de lui. Mais le vendre maintenant signifie vendre à rabais, et c’est un gars qui a été appelé en équipe de France et qui est toujours juste 21. Évidemment, vous allez laisser Arteta vous guider, mais je chercherais à lui donner encore un an ou deux pour préserver sa valeur et l’envoyer en prêt.Il aura une vitrine et sa valeur pourrait bien s’apprécier. Il peut encore grandir, mais il ne sert à rien de le garder s’il ne va pas jouer. «

VERDICT: Split: Dump / Try to extend and pret (prix estimé: 15 M £ – 20 M £)

Joe Willock (20, 2023)

OLLEY: « Je ne pense pas qu’il soit assez bon pour commencer. Il est jeune – prêtez-le à la Bundesliga ou à un endroit où il peut grandir et jouer. »

MARCOTTI: « Il a disputé 29 matches de championnat cette saison, mais 21 d’entre eux n’étaient pas sur le banc. Arteta voit évidemment une certaine valeur en lui, donc à moins qu’un autre joueur ne vienne avec ses compétences, je pense que vous le gardez. »

VERDICT: Split: Prêt / Garder

Mesut Ozil (31, 2021)

MARCOTTI: « Il est clair que quelque chose a mal tourné ici et, peut-être, est au-delà de la récupération. Aucun club ne s’approchera de lui à des salaires aussi élevés, et il semble déterminé à résilier son contrat, alors Arsenal est à peu près coincé. Que ce soit un avertissement sur les risques des contrats à long terme sur de l’argent stupide. «

VERDICT: Gardez

Henrikh Mkhitaryan (31, 2021)

OLLEY: « Vous le vendez puisqu’il va devenir joueur autonome et partira gratuitement l’été prochain. »

MARCOTTI: « Je pense qu’ils ont plus qu’assez de 30 milieux offensifs / attaquants, donc l’objectif doit être de le retirer de vos livres. La Roma le veut et il aimerait rester, mais Arsenal a très peu de poids à part apporter lui de retour et le laisser tenir compagnie à Ozil sur le pas méchant. Vous devrez peut-être simplement le libérer, comme United l’a fait avec Alexis Sanchez. «

VERDICT: Dump si vous le pouvez (prix estimé: 10 M £ – 12 M £)

AVANT

Bukayo Saka (18, 2024)

VERDICT: Gardez

Gabriel Martinelli (19 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Nicolas Pepe (25 ans, 2024)

VERDICT: Gardez

Reiss Nelson (20, 2023)

OLLEY: « Arteta l’aime soi-disant, mais avec l’arrivée de Willian, tu dois le prêter parce qu’il ne va pas avoir de jeux. »

VERDICT: Prêt

Pierre-Emerick Aubameyang (31, 2021)

OLLEY: « Oui, c’est un gros revenu, mais il a été si important pour eux depuis qu’il est là. Et il veut rester. Vous ne pouvez pas vous permettre de le perdre. »

MARCOTTI: « Je ne pense pas qu’il soit sage de le garder à la fois lui et Alexandre Lacazette compte tenu de leurs situations contractuelles. Et engager 12 millions de livres pendant trois saisons à quelqu’un sans valeur de revente semble être le mauvais choix lorsque vous êtes en mode reconstruction et avez un groupe de jeunes joueurs. Mais cela vaut aussi pour Lacazette; il ne vous coûtera pas beaucoup moins. Je pense qu’il faut choisir l’un ou l’autre. A un an de la fin, Aubameyang cherche un jour de paie, la pandémie mondiale et son âge, vous avez peut-être dû vous contenter d’un accord à prix réduit, peut-être 25 millions de livres sterling ou autre. Mais avec des joueurs comme celui-là, vous devez avoir une vision à long terme … vous payez ce que vous pensez que sa production sera dans deux ans ‘temps, pas pour ce que c’était l’année dernière. «

VERDICT: Split: Gardez et prolongez / Dump soit lui (prix estimé 25 M £ – 30 M £) ou Lacazette, mais prolongez celui que vous gardez

Alexandre Lacazette (29, 2022)

OLLEY: « Je trouve curieux qu’Arteta ait choisi Eddie Nketiah avant lui dans certains matchs. Lacazette a grandi sous Arteta, il a lié le jeu et a travaillé pour l’équipe. Je ne le prolongerais pas pour l’instant, mais je pense que le club va le vendre. «

MARCOTTI: « Vous devez voir cela à travers le prisme d’Aubameyang. Lacazette voudra un nouveau contrat l’année prochaine et je ne vois pas comment vous pouvez vous engager dans les deux. »

VERDICT: Conserver mais ne pas étendre / Dump si Aubameyang s’étend (prix estimé: 25 à 30 millions de livres sterling)

Eddie Nketiah (21 ans, 2022)

OLLEY: « Arteta l’aime évidemment, mais ils ont beaucoup de joueurs attaquants. Prolongez son contrat et accordez-lui du temps de jeu en prêt. »

MARCOTTI: « Cela dépendra évidemment de ce qui se passera avec Lacazette et Aubameyang, mais je pense qu’il y a de la place pour lui de grandir même en tant que joueur d’équipe. »

VERDICT: Split: Prêter et prolonger / Conserver et prolonger

Willian (32 ans, 2023)

VERDICT: Gardez

ÉVALUATION GLOBALE

Nous différons un peu sur ce que devrait être leur objectif la saison prochaine. Olley dit qu’ils doivent être de retour en Ligue des champions la saison prochaine, compte tenu du coup financier qu’ils ont subi en en étant absent pendant quatre ans, ainsi que de l’impact du COVID-19. Il dit qu’ils ne peuvent pas penser à long terme, mais qu’ils doivent plutôt revenir sur la grande scène maintenant.

Marcotti soutient qu’ils doivent penser à plus long terme, que l’écart avec les quatre premiers est trop grand et qu’il est peu probable qu’ils reviennent en une seule saison. Mieux vaut reconstruire avec des joueurs plus jeunes, c’est pourquoi il aurait coupé l’un de Lacazette ou Aubameyang en vrac; après tout, avec les deux à bord, ils ont quand même terminé huitième, à 10 points de la Ligue des champions (et les équipes qui ont terminé troisième et quatrième, Manchester United et Chelsea, respectivement, vont probablement dépenser gros cet été).

Le danger d’être coincé avec d’énormes charges salariales et des joueurs que vous ne pouvez pas changer devrait être évident, étant donné qu’ils l’ont déjà traversé avec Mkhitaryan et Ozil. De plus, il est essentiel que les jeunes surdoués tels que Martinelli et Saka aient le temps de grandir.

Dans l’ensemble, l’équipe doit être un peu réduite, et s’ils peuvent déplacer les joueurs que nous avons indiqués ci-dessus, ils pourraient lever 50 millions de livres sterling, plus s’ils vendent l’un d’Aubameyang ou de Lacazette. Tout indique qu’ils doivent financer leurs achats par le biais de ventes, c’est donc là qu’ils devront être créatifs.

Ils pourraient utiliser un milieu de terrain créatif. Cela pourrait être Ceballos s’ils doivent l’acheter, plutôt que de prolonger son prêt une autre saison, mais cela ne laissera pas grand-chose pour répondre à leurs autres besoins: un autre défenseur central et un milieu de terrain défensif (ils ont été liés à Thomas Partey de Atletico Madrid et Danilo de Porto). Fondamentalement, cependant, la question est de savoir si vous pensez pouvoir concourir pour une place en Ligue des champions tout de suite ou si vous voulez penser à plus long terme. C’est là qu’Olley et Marcotti sont séparés et c’est ce qui éclaire leurs décisions ici.