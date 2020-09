Lorsque la MLB a décidé de sa structure pour le jeu du coronavirus – dans les stades à domicile mais sans fans – elle savait qu’elle aurait besoin de fournir un remède au calme artificiel des terrains de balle vides.

La ligue a trouvé sa réponse sous la forme de 30 iPads, un pour chaque équipe, chargés de diverses réactions de la foule, de sorte qu’un peu de tapotement et de défilement était tout ce qu’il fallait pour jouer les bons bruits. Mais une foule artificielle est autant un art qu’une science. Et c’est plus difficile qu’il n’y paraît (ou que ça sonne).

«Vous êtes une sorte de chef d’orchestre», déclare Amelia Schimmel, productrice exécutive d’Oakland A pour le divertissement de base. «Vous contrôlez une symphonie.»

Le bruit de la foule est crucial pour produire un environnement qui semble, sinon normal, du moins normal. C’est important pour les joueurs, qui n’ont pas l’habitude de jouer dans un silence de mort. C’est important pour les managers, qui ne veulent pas que leurs conversations soient entendues dans la pirogue adverse. Et c’est important pour les diffuseurs, qui veulent créer une expérience familière pour ceux qui regardent à la maison. Mais le bruit de foule normal est difficile à estimer – une mer de sons qui change à chaque hauteur.

Pensez à tous les sons que vous entendez au stade de baseball, déclare Ben Mertens, directeur principal des productions des Seattle Mariners. Chaque jeu commence par un murmure de foule typique qui fait office de bruit de fond pendant toute la soirée. Mais même une caractéristique aussi basique que ce murmure est variable – il est légèrement plus fort lorsque l’équipe à domicile est au bâton, et encore plus fort si le match est particulièrement serré, ou dans les dernières manches. L’équipage du stade ajuste constamment ce bruit de fond. Et puis ils se lancent dans le travail de produire des réactions à des pièces spécifiques.

Gracieuseté des Oakland A’s

«Vous avez ce bruit de niveau de base avec lequel vous travaillez», dit Mertens, «Et puis en plus de cela, vous commencez à superposer d’autres effets.»

Il donne un exemple d’un joueur des Mariners établissant un contact dur. «Il y a cette réaction initiale de la balle qui frappe la batte», dit-il, mais ce n’est pas une acclamation à pleine gorge, car la foule ne saurait pas si ce sera un coup de circuit ou une faute ou une balle qui meurt dans le outfield. Ainsi, le stade superposera un ohhh d’anticipation au murmure de base. (Il n’y a pas de limite au nombre de sons différents qui peuvent être superposés en même temps.) Au fur et à mesure que la balle va de plus en plus loin, ce bruit d’anticipation deviendra plus fort, peut-être avec quelques hurlements mélangés. Et quand il atterrit, le l’opérateur de la tablette devra ajuster le son en un instant, décoller toutes les couches pour passer à un son de déception si le ballon est volé sur la piste, ou les augmenter avec des acclamations pour célébrer un home run.

C’est difficile. Notamment parce que personne n’a jamais eu à le faire auparavant.

«Quand exactement le niveau de bruit augmente-t-il lorsque notre attaque est menaçante? et «À quoi ressemble un point marqué quand il est hors d’un but par rapport à un sac fly? sont des questions que nous n’avons jamais vraiment eu besoin de nous poser avant cette saison », a écrit Teddy Werner, vice-président senior de l’expérience de marque de Milwaukee Brewers dans un e-mail.

Avant le début de la saison, l’équipe sonore de Milwaukee a regardé quelques matchs de l’année dernière avec le bruit de la foule isolé, afin d’avoir une meilleure idée de la réaction des fans face aux situations réelles. Les opérateurs de Seattle, quant à eux, se sont relayés pour ramener la tablette à la maison pour essayer de pratiquer leur bruit de foule avec de vieux jeux joués en sourdine. Alors que tout le monde dans ces emplois est habitué à porter une attention particulière aux sons du stade – dans une saison typique, ce sont les personnes qui organisent la musique ou qui gèrent les détails sur le tableau de bord – c’était complètement nouveau.

Une partie du truc vient du fait que les stades essaient d’imiter les bruits d’une foule réelle. C’est un peu différent d’une foule idéale.

«Quand vous voyez un ballon volant qui ne sort clairement pas pour un home run, mais tout le monde fait ça oooh? Cela doit encore arriver », déclare le A’s Schimmel. «Parce que nous n’essayons pas de le faire sonner comme nous le voudrions. Nous essayons de le rendre réel.

Gracieuseté des Oakland A’s

Le résultat final de tous ces bruits en couches est quelque part au nord de 1000 sons individuels par jeu à Oakland, estime Schimmel. (Il est courant d’avoir plusieurs couches différentes pour chaque au bâton, note-t-elle, alors qu’ils essaient d’ajuster un peu le murmure de fond pour chaque hauteur individuelle du compte.) «C’est presque comme jouer du piano», dit-elle, avec certains boutons pressés ensemble comme des accords et d’autres par eux-mêmes, tous fusionnés en un plus grand corps sonore.

Mais l’équipage a plus à considérer que les sons eux-mêmes. Il y a aussi le niveau de bruit global – qui doit fonctionner à la fois pour l’équipe dans le stade et pour les supporters à la maison avec la diffusion.

«Tout d’abord, notre département de baseball nous a dit que c’était trop bruyant, alors nous l’avons réduit», déclare Kent Krosbakken, directeur principal du divertissement et de la diffusion dans le jeu des Colorado Rockies. «Et puis c’était un peu trop bas pour la télévision. Mais nous avons trouvé un juste milieu.

Les dizaines de sons chargés sur la tablette pour chaque équipe ont été initialement conçus pour le jeu PlayStation MLB: The Show. Chaque bruit a trois niveaux (petit, moyen et grand) et la superposition peut en créer d’autres. (Une acclamation très forte peut être faite en jouant les trois niveaux à la fois.) Et les équipes peuvent également choisir de personnaliser le programme avec des bruits qui leur sont propres. Les A, par exemple, ont ajouté un enregistrement de leur super-fan The Banjo Man. Les Brewers ont remixé certains des sons pour se fondre et disparaître plus progressivement.

Ce sont de petites touches comme celles-là qui peuvent faire la différence. Et, bien sûr, rien ne vaut le simple fait de prêter attention.

“C’est ce qui va le rendre le plus crédible pour les fans à la maison”, dit Krosbakken. «Il ne s’agit pas seulement de réagir sur les gros jeux, mais ce sont les petites choses, comme un lancer au premier. Cela donne vraiment le ton à la diffusion. »