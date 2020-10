Lucien Favre a défendu Jadon Sancho lors de la conférence de presse d’avant-match qui a opposé l’équipe de Dortmund au Zenit Saint Petersburg au Westfalenstadion et l’Anglais a répondu de la meilleure des manières, avec des buts et un bon match.

29/10/2020 à 19:20 CET

Pep Santos

La vérité est que le début du parcours pour l’ailier londonien était certainement décevant à ce jour. La saison dernière, Sancho a été confirmé comme l’un des joueurs avec la plupart des projections au monde et il l’a reflété avec des chiffres, il a marqué 20 buts et donné 20 passes décisives en 44 matchs. Mais, cette saison, Jadon n’a pas encore marqué de but en Bundesliga, bien qu’il ait distribué deux passes.

Malgré tout, son entraîneur s’est présenté pour défendre le joueur anglais et rassurer les supporters de l’équipe jaune «Chaque joueur a phases plus faibles. On a beaucoup parlé de Jadon cet été, quelque chose comme ça peut aussi jouer un rôle. Mais aucun joueur n’est toujours en forme pendant un an, c’est impossible. Nous devons l’accepter & rdquor; Dit Favre.

La vérité est que ces mots semblaient motiver le joueur de 20 ans, qui a réagi en étant l’un des leaders de la victoire du Borusser contre le russe Zenit, atteignant même ouvrir la boîte, même si c’était une pénalité. Que Jadon ait osé convertir la pénalité maximale en un moment aussi délicat du match (à dix minutes de la fin) en dit long sur personnalité anglaise puisqu’à cette époque d’autres grands footballeurs comme Haaland (qui finit par marquer le deuxième des Allemands), Thorgan Hazard ou Brandt étaient sur le green.

En Angleterre, ils continuent d’insister avec le Intérêt de Manchester United dans l’attaquant de Londres, mais, pour le moment, le 7e du Borussia restera dans l’ouest de l’Allemagne, au moins, jusqu’en janvier et nous verrons s’il quitte l’équipe de Dortmund par la suite, bien que, si Favre continue de le chouchouter comme ça, il pourrait décider rester.