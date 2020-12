essayez de reconstruire votre vie. Quique Setien, ancien entraîneur de FC Barcelona, Il a affirmé avoir “surmonté le deuil” qu’il a dû traverser après avoir été limogé par l’équipe du Barça l’été dernier et a assuré qu’il ne regrettait pas d’avoir accepté ce banc il y a presque un an.

“J’ai déjà surmonté le deuil que j’ai dû endurer pour ce qui s’est passé à Barcelone, mais c’est un accident, un autre que vous prenez dans le cadre de votre travail”, a-t-il commenté.

Setién a reconnu que sa vie avait “changé” pour avoir été dans l’équipe catalane, bien qu’il essaye de “tout est pareil” comme avant.

“Si vous parvenez à vivre un peu isolé de tout l’environnement, ce que j’ai fait, vous pouvez vivre de manière plus ou moins calme. J’ai changé de téléphoneIls vous arrêtent dans la rue, ils vous demandent des interviews, mais j’essaie de rester le même », a-t-il expliqué.

Pas de regrets

Il a affirmé que de ces mois à Barcelone, où il est arrivé en janvier et dont il est parti en août, il se retrouve avec “de bons et mauvais souvenirs”, tout comme dans des équipes comme le Betis, Las Palmas ou Lugo.

“L’expérience était extraordinaire. Il est vrai que nous n’avons pas apprécié ce que nous aurions aimé, et avec cette illusion j’y suis allé depuis le début, mais vous avez trouvé des choses vraiment assez compliquées. Bien sûr, je retournerais à Barcelone et je ne regretterais jamais d’y être allé. Absolument»Il a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il aurait fait la même chose s’il remontait le temps.

Sur les 25 matchs à Barcelone, il était “très content” des “changements” que son équipe d’entraîneurs faisait.

“Les données ont montré que nous nous améliorions quelques records depuis le début: récupérer beaucoup plus de balles dans le champ rival, avoir des possessions beaucoup plus longues, contrôler beaucoup mieux les contre ou avoir beaucoup plus de complétions. Ce sont des données objectives », a-t-il déclaré.

Cependant, il a admis que “plus tard” ils n’ont pas obtenu “d’autres” records qu’ils ont proposés et a précisé que “dans certains cas” l’entraîneur actuel, Ronald Koeman, ne l’obtient pas non plus.

