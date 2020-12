Rappelez-vous, c’est de vivre à nouveau. Ansu Fati lui a rappelé l’époque où il vivait à La Masia avant de devenir footballeur professionnel de la FC Barcelona, équipe pour laquelle il a donné une interview donnant des détails sur la phase d’entraînement qu’il a effectuée avant d’être promu dans l’équipe première.

«J’en ai beaucoup et de très bons. Surtout, celles partagées avec les collègues de la résidence, la routine d’aller à l’école avec le bus le matin, d’arriver à midi pour manger tous ensemble et de se préparer à l’entraînement de l’après-midi où il était temps de faire ce que nous faisions le plus. il aimait jouer au football », a déclaré le joueur.

L’attaquant espagnol est conscient qu’il a un long chemin à parcourir FC Barcelona, un club auquel il espère redonner un peu de tout ce qu’il lui a donné à lui et à son frère pour continuer derrière le rêve de jouer professionnellement pour l’équipe.

“Pour moi et ma famille, La Masia a été très importante, mon frère et moi avons grandi en tant que footballeurs et en tant que personnes, avec l’aide des éducateurs, du personnel de la résidence et de tous les entraîneurs de football des jeunes”, a-t-il ajouté.

Nouvel an et nouveaux joueurs au FC Barcelone

Il Barcelone Il attend avec impatience l’arrivée du 1er janvier car elle marque la clôture des négociations avec Eric García, le jeune défenseur central de Manchester City que Ronald Koeman a sollicité pour son équipe depuis son arrivée sur le banc catalan.

Selon le journal ‘Sport’, les pourparlers entre le Barça et García sont avancés et avec moins de six mois de contrat dans le club de Mancuniano, le défenseur espagnol a le pouvoir d’accepter toute offre, même s’il ne peut pas partir immédiatement.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE