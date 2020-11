Mis à jour le 11/09/2020 à 17:20

Il se sent à nouveau footballeur. Brûler Turan Il est revenu pour célébrer un but après 933 jours. Ou quelle est la même chose deux ans, six mois et 17 jours plus tard. Le milieu de terrain turc a marqué lors de la victoire de Galatasaray contre Sivasspor par 2 à 1.

L’ancien joueur de l’Atlético a avoué que «le but était similaire à celui que j’ai marqué à Sivas en 2008. C’était le même contrôle et un coup similaire. C’est un objectif qui me semble logique. Galatasaray a toujours été mon équipe. Cela a été très important. Je suis très content d’avoir gagné. Je félicite mes collègues ».

Pour retrouver son objectif précédent, il faut remonter au 20 avril 2018 lorsqu’il jouait pour Basaksehir et jouait contre Kayserispor.

Reborn à la maison

Turán est arrivé au FC Barcelone en 2015, soutenu par son excellent séjour à l’Atlético de Madrid, où il a mené la conquête d’une Ligue, d’une Coupe et d’une Super Coupe en Espagne. Il a même baissé son salaire pour s’habiller en joueur du Barça, mais rien de tout cela ne l’a aidé à performer sur le terrain.

Le milieu de terrain joue cette saison pour Galatasaray, l’équipe où il a débuté sa carrière il y a neuf ans, cette fois avec un contrat d’un an avec la possibilité de le prolonger pour une deuxième saison.

Faux pas à Barcelone

Turan a eu une saison cahoteuse, huit mois sans club après que Barcelone a mis fin à son contrat.

L’équipe Blaugrana a prêté le milieu de terrain à l’équipe turque Basaksehir, où il a perdu une partie de la ligue en raison de sanctions pour altercations extra-sportives, y compris un procès pour agressions contre un chanteur, dans lequel il a été condamné à deux ans et huit mois de prison, bien que il n’est pas entré en prison.

