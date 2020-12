Mis à jour le 12/09/2020 à 12:02

le catastrophe au Camp Nou contre la Juventus (0-3) pas seulement pour lui FC Barcelona perdre invaincu en Ligue des champions ou se qualifier comme deuxième en huitièmes de finale, mais aussi risquer les chances d’être éliminé dans la prochaine instance du tournoi, car l’adversaire en service sera l’un des premiers des autres groupes. Une liste dans laquelle rien de moins que le Bayern Munich et Manchester City se démarquent.

le ensemble allemand Il a mathématiquement assuré la première place de son groupe et, quelques mois après l’historique 2-8 en quarts de finale de la dernière édition, il pourrait retrouver l’équipe culé.

Un autre rival qui a assuré la première place et qui ne serait pas exactement la meilleure nouvelle pour le FC Barcelone s’il le touchait en huitièmes de finale est le Manchester City. Ceux de Guardiola sont des candidats clairs pour le titre et, aujourd’hui, ils sont bien au-dessus de ceux de Ronald Koeman.

Autres candidats

Dans le groupe D, le Liverpool ils ont déjà obtenu leur première place de groupe dans ce qui pourrait être la réédition des demi-finales d’il y a deux saisons.

le Chelsea, du groupe E, est un autre des possibles rivaux du Barça. Alors que dans le groupe F, le Borussia Dortmund a atteint la première position de son groupe en battant le Zenit lors de la dernière journée à domicile

Reste à définir les groupes B et H. Dans le premier, le Real Madrid, qui, en cas de premier, ne pourra pas affronter le Barça au second tour. le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar Ils peuvent également avancer en premier et seraient, sur le papier, les rivaux les plus abordables.

Et enfin, RB Leipzig attend ce que le PSG contre Istanbul Basaksehir, interrompu à la 14e minute de la première mi-temps. S’ils gagnent, les Parisiens iraient à la huitième en tant que premier groupe.

